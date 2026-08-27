В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэнов

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Минивены популярны в Украине , но в качестве семейного авто их покупают не так часто. Тем более, в автосалоне

, но в качестве семейного авто их покупают не так часто. Тем более, в автосалоне Грузовые ощущения за рулем – не главное отличие минивэна от легковушки

– не главное отличие минивэна от легковушки Принципиальное отличие минивэна , которое не все осознают - это фактически коммерческое авто, и за этим стоит несколько минусов.

, которое не все осознают - это фактически коммерческое авто, и за этим стоит несколько минусов. Как и в других классах, среди минивэнов можно найти модели с разным характером.

Фото: большее пространство в салоне и багажнике – главное преимущество минивэна (vw-commercial.com.ua)

Минивэн: плюсы и минусы

Минивены - автомобили бескапотной или полукапотной компоновки, у них все под одной крышей - и салон, и багажник, и моторный отсек. Сегодня мы говорим о венах самой тяжелой категории, которые базируются не на компонентах легковушек, а на коммерческом шасси грузоподъемностью до 1 тонны.

Плюсы минивэнов

- Пространство. Эти машины помимо большего комфорта предлагают трансформации интерьера – перемещение сидений, их складывание, а то и полное извлечение. Минивены позволяют пассажирам перемещаться в салоне во время движения. Максимальный объем багажника составляет 4 000 - 5 000 л;

- Грузоподъемность. Полноразмерные минивэны - это почти грузовики, большинство из них берут на борт 900 - 1000 кг полезной нагрузки;

- Выносливость. Большие минивэны, о которых мы говорим здесь, относятся к коммерческому транспорту, поэтому отличаются выносливостью, долговечностью и ремонтопригодностью;

- Лучшая приспособленность к плохим дорогам. Имея крепкую ходовую часть и большие колеса, минивэны хорошо выдерживают неровности покрытия. Естественно, более массивная машина обеспечивает наилучший комфорт движения на выбоинах.

Фото: большинство современных минивэнов имеют салон с возможностью трансформации (renault.ua)

Минусы минивэнов

- Больший расход горючего. На минивэнах используются те же современные моторы, что и на богатых версиях легковых авто. Но из-за большой массы вена и его худшей аэродинамики потребления топлива больше, чем у близкой по назначению легковушки, скажем, с кузовом универсал.

- Более дорогое содержание . Принадлежность к классу коммерческих машин влияет на цены запчастей - для подобных авто они обычно дороже, поскольку имеют больший запас прочности и ресурса.

Для больших колес нужны большие, а значит, и более дорогие шины. Также в большинстве случаев больше денег возьмут за ремонт и обслуживание, мойку и парковку.

Фото: Renault Trafic (renault.ua)

Renault Trafic

В своем третьем поколении эта модель в стране известна не так широко, как в предыдущем, но концептуально имеем то же самое: простой и практичный микроавтобус, пригодный для отечественных условий и недорогой в содержании.

Вероятно, за эти же добродетели модель популярна и во всем мире, хотя и продается под разными брендами (Fiat, Opel, Vauxhall, Nissan, Mitsubishi). В Украине Renault Trafic продается с одной версией длины - большей, с колесной базой 3498 мм (в природе существует еще 3098 мм).

Салон подразумевает изменение конфигурации на 9, 6 или 3 сиденья с соответствующим увеличением багажника. Двигатель в прайсах один – отличный, давно известный экономичный и безотказный 1,5-литровый дизель на 150 л.с. Коробка передач только механическая 6-ступенчатая.

Итак, Renault Trafic – простая и неприхотливая рабочая лошадка, без претензий на люкс, но укомплектованная всем необходимым для службы вашей семье и, возможно, вашему бизнесу.

Фото: Volkswagen Caravelle (vw-commercial.com.ua)

Volkswagen Caravelle

Caravelle – синоним комфорта и немецкого качества, и на данный момент для Украины это топовый вен от Volkswagen (старший брат Multivan официально не продается).

Caravelle комплектуется современными электронными опциями, типичными для легковых автомобилей премиум-класса, вплоть до интеллектуальных помощников водителя и матричных фар.

Из особенностей - только два передних кресла, что позволяет свободно перемещаться в передней части салона, и комфортабельная по сравнению со многими конкурентами подвеска.

Относительно двигателей - это может быть только 2,0-литровый дизель (150 - 170 л.с.), с механикой или автоматом, приводом на переднюю ось или 4х4. Есть возможность выбрать обычную или длинную версию кузова - с колесной базой 3100 или 3500 мм.

Следовательно, Volkswagen Coravelle – недешевый, но максимально добротный транспорт с комфортом, близким к премиальному. К тому же владелец получит уважаемый и представительный бренд на радиаторе.

Фото: Ford Tourneo Custom (ford.ua)

Ford Tourneo Custom

Новый минивэн от "Форда" (мы говорим о поколении Tourneo Custom, которое продается в Украине менее 2-х лет) унаследовал лучшие черты предшественников линейки Transit: выносливость и неприхотливость.

В нашей стране машину можно приобрести с 2,0-литровым дизелем (136 - 170 л.с.), в варианте плагин-гибрид (2,5-л бензин 232 л.с. + 52 км хода на электротяге) и в чисто электрической версии (160 – 210 кВт, пробіг 314 - 341 км).

По выбору механическая или автоматическая трансмиссия, у дилеров также официально доступна полноприводная комплектация этой модели.

Словом, Ford Tourneo Custom – вероятно, золотая середина для семьи, которая ищет себе машину подобного формата: вариант без особых излишеств, но и не строгий минимализм.

Фото: Peugeot Traveller (peugeot.ua)

Peugeot Traveller

Относительно редкий в наших краях минивэн на самом деле держится на рынке давно и уверенно.

Сказать, что он комфортабельный, будет мало, вернее это самый легковой автомобиль в нашей подборке. Свидетельство тому – низкое положение кресел, концепция торпедо, мягкая подвеска, хорошая шумоизоляция и общие ощущения за рулем.

Есть два варианта длины Traveller'а с отличием в 35 см, причем интересно, что приращение объема не за счет базы, а за счет удлиненного багажника.

На выбор два дизеля, 2,0 л и 2,2 л одинаковой мощности в 177 л.с., но с разными тяговыми характеристиками (второй более экономичный). Трансмиссия только автоматическая, привод – только передний.

Таким образом, Peugeot Traveller – легкий, мягкий и тихий, созданный как специально для того, кому давно нужен минивэн, но кто опасается пересесть у него с легкового авто.

Фото: Mercedes V-Class (mercedes-benz.ua)

Mercedes V-Class

Эта машина - представительский автомобиль премиум-класса, однако не классический седан, а вен. Со всеми дополнительными преимуществами, которые дает высокий потолок и большая ширина и длина салона. Поэтому простора для роскошной отделки и электронного оснащения тут более чем достаточно.

Представьте себе, эта роскошь предлагается в трех (!) вариантах длины, причем в самой длинной версии растянули не только багажник, но и базу (+23 см) – то есть места для ног пассажиров здесь еще больше.

Всех выгод V-Class'у здесь не перечесть, но будет достаточно сказать, что есть четыре варианта подвески колес – две комфортабельные (пневматическая и механически-селективная), одна обычная и одна спортивная.

Двигателей под коротким капотом три, все дизельные и все 2,0-литровые, мощностью 163 - 239 л.с., трансмиссия исключительно автоматическая, 9-ступенчатая.

В конце концов, Mercedes V-Class особо представлять не нужно - это воплощение роскоши и технического совершенства в формате минивэна.

В заключение

Задумавшись о покупке минивэна для семейных нужд, помните, что такая машина будет использоваться не только для них – такова уж специфика "жанра" комфортабельных венов.

Наверняка будут и деловые поездки, и бизнес-трансферы, и хозяйственные грузоперевозки, и дальние путешествия с заполненным под потолок багажником... То есть при выборе нужно продумать все реальные для вас варианты использования авто - и тогда уже выбирать модель и конкретную версию.