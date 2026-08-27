У подорож по-дорослому: обираємо ТОП-5 сімейних мінівенів

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Мінівени популярні в Україні , але в якості сімейного авто їх покупають не так часто. Тим більше, в автосалоні

, але в якості сімейного авто їх покупають не так часто. Тим більше, в автосалоні Вантажні відчуття за кермом - не головна відмінність мінівена від легковика

- не головна відмінність мінівена від легковика Принципова відмінність мінівена , яку не всі усвідомлюють - це фактично комерційне авто, і за цим стоїть кілька мінусів

, яку не всі усвідомлюють - це фактично комерційне авто, і за цим стоїть кілька мінусів Як і в інших класах, серед мінівенів можна знайти моделі з різним характером

Фото: більший простір в салоні і багажнику - головна перевага мінівена (vw-commercial.com.ua)

Мінівен: плюси і мінуси

Мінівени - автомобілі безкапотного компонування, в них все під одним дахом - і салон, і багажник, і моторний відсік. Сьогодні ми говоримо про вени найважчої категорії, які базуються не на компонентах легковиків, а на на комерційному шасі вантажопідйомністю до 1 тони.

Плюси мінівенів

- Простір. Ці машини крім більшого комфорту в салоні пропонують трансформації інтер’єру - пересування сидінь, складання, а то й повне вилучення.Мінівени дають змогу пасажирам переміщатись у салоні просто під час руху. Максимальний об’єм багажника становить 4 000 - 5 000 л;

- Вантажопідйомність. Повнорозмірні мінівени - це майже вантажівки, більшість з них беруть на борт до 900 - 1000 кг корисного навантаження;

- Витривалість. Великі мінівени, про які ми говоримо тут, належать до комерційного транспорту, тож відрізняються витривалістю, довговічністю і ремонтопридатністю;

- Краща пристосованість до поганих шляхів. Маючи міцну ходову частину і великі колеса, мінівені добре витримують нерівності покриття. Звісно, більш масивна машина забезпечує кращий комфорт руху на вибоїнах.

Фото: більшість сучасних мінівенів мають салон с можливістю трансформації (renault.ua)

Мінуси мінівенів

- Більша витрата пального. На мінівенах використовуються ті самі сучасні мотори, що і на багатих версіях легкових авто. Але через велику масу вена і його гіршу аеродинаміку споживання пального більше, аніж у близького за призначенням легковика, скажімо, з кузовом універсал.

- Дорожче утримання. Належність до класу комерційних машин впливає на ціни запчастин - для подібних авто вони зазвичай дорожче, бо мають більший запас міцності та ресурсу.

Для більших коліс потрібні більші - а значить, і дорожчі шини. Також у більшості випадків більше грошей візьмуть за ремонт і обслуговування, за мийку та парковку.

Фото: Renault Trafic (renault.ua)

Renault Trafic

У своєму третьому поколінні ця модель в країні відома не так широко, як у попередньому, але концептуально маємо те саме: простий і практичний мікроавтобус, придатний для вітчизняних умов і недорогий в утриманні.

Певно, за ці ж чесноти модель популярна і в усьому світі, хоча і продається під різними брендами (Fiat, Opel, Vauxhall, Nissan, Mitsubishi). В Україні Renault Trafic продається з однією версією довжини - більшою, з колісною базою 3498 мм (в природі існує ще 3098 мм).

Салон передбачає зміну конфігурації на 9, 6 або 3 сидіння з відповідним збільшенням багажника. Двигун у прайсах один - чудовий, давно відомий економічний і безвідмовний 1,5-літровий дизель на 150 к.с. Коробка передач тільки механічна 6-ступінчаста.

Отже, Renault Trafic - проста і невибаглива робоча конячка, без претензій на люкс, але укомплектована всім необхідним для служби вашій родині і, можливо, вашому бізнесу.

Фото: Volkswagen Caravelle (vw-commercial.com.ua)

Volkswagen Caravelle

Caravelle - синонім комфорту і німецької якості, і на даний момент для України це топовий вен від Volkswagen (старший брат Multivan офіційно не продається).

Caravelle комплектується сучасними електронними опціями, типовими для легковиків преміум-класу, аж до інтелектуальних помічників водія і матричних фар.

З особливостей - тільки два передні крісла, що дає змогу вільно переміщуватись у передній частині салону, і комфортабельна у порівнянні з багатьма конкурентами підвіска.

Щодо двигунів - це може бути тільки 2,0-літровий дизель (150 - 170 к.с.), з механікою чи автоматом, приводом на передню вісь чи 4х4. Є можливість обрати звичайну чи довгу версію кузова - з колісною базою 3100 чи 3500 мм.

Відтак, Volkswagen Coravelle - недешевий, але максимально добротний транспорт з комфортом, близьким до преміального. До того ж, власник отримає шанований і представницький бренд на радіаторі.

Фото: Ford Tourneo Custom (ford.ua)

Ford Tourneo Custom

Новий мінівен від "Форда" (ми говоримо про покоління Tourneo Custom , яке продається в Україні менше 2-х років) успадкував найкращі риси попередників лінійки Transit: витривалість і невибагливість.

У нашій країні машину можна придбати з 2,0-літровим дизелем (136 - 170 к.с.), у варіанті плагін-гібрид (2,5-л бензин 232 к.с. + 52 км ходу на електротязі) і в суто електричній версії (160 - 210 кВт, пробіг 314 - 341 км).

На вибір механічна чи автоматична трансмісія, у дилерів також офіційно доступна повноприводна комплектація цієї моделі.

Одне слово, Ford Tourneo Custom - певно, золота середина для родини, яка шукає собі машину подібного формату: варіант без особливих розкошів, але і не суворий мінімалізм.

Фото: Peugeot Traveller (peugeot.ua)

Peugeot Traveller

Відносно рідкісний у наших краях мінівен насправді тримається на ринку давно і впевнено.

Сказати, що він комфортабельний, буде мало, точніше це найбільш легковий автомобіль у нашій добірці. Свідчення тому - низьке положення крісел, концепція торпедо, м’яка підвіска, гарна шумоізоляція та загальні відчуття за кермом.

Є два варіанти довжини Traveller’а з відмінністю в 35 см, при чому цікаво, що приріст об’єму не за рахунок бази, а за рахунок видовженого багажника.

На вибір два дизелі, 2,0 л та 2,2 л однакової потужності у 177 к.с., але з різними тяговими характеристиками (другий більш економічний). Трансмісія тільки автоматична, привод - тільки передній.

Таким чином, Peugeot Traveller - легкий, м’який і тихий, створений як спеціально для того, кому давно потрібен мінівен, але хто остерігається пересісти у нього з легкового авто.

Фото: Mercedes V-Class (mercedes-benz.ua)

Mercedes V-Class

Ця машина - представницький автомобіль преміум-класу, проте не класичний седан, а вен. З усіма додатковими перевагами, які дає висока стеля і більша ширина та довжина салону. Тож простору для розкішного оздоблення і електронного начиння тут більш ніж достатньо.

Уявіть собі, ця розкіш пропонується в трьох (!) варіантах довжини, причому у найдовшій версії розтягнули не тільки багажник, а й базу (+23 см) - тобто місця для ніг пасажирів тут ще більше.

Всіх вигод V-Class’у тут не перерахувати, але буде достатньо сказати, що є чотири варіанти підвіски коліс - дві комфортабельні (пневматична и механічно-селективна), одна звичайна і одна спортивна.

Двигунів під коротким капотом три, всі дизельні і всі 2,0-літрові, потужністю 163 - 239 к.с., трансмісія виключно автоматична, 9-ступінчаста.

Зрештою, Mercedes V-Class особливо представляти не потрібно - це втілення розкоші і технічної досконалості у форматі мінівена.

На завершення

Замислившись про покупку мінівена для сімейних потреб, пам’ятайте, що така машина буде використовуватись не тільки для них – така вже специфіка "жанру" комфортабельних венів.

Напевно будуть і ділові поїздки, і бізнес-трансфери, і господарські вантажоперевезення, і далекі мандрівки з під стелю заповненим багажником... Тобто при виборі треба продумати всі реальні для вас варіанти використання – і тоді вже обирати модель і конкретну версію.