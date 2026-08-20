Для города и путешествий: ТОП-5 семейных кроссоверов украинского рынка

Идея сделать из машины для активного отдыха семейный автомобиль не была идеальной – но это случилось. Теперь конструкторы упорно приближают эти модели к идеалу практичности, и мы отобрали пять интереснейших результатов.

Главное

Кроссоверы доминируют во многих классах , поэтому не удивительно, что имеем на рынке столько моделей с "оттенками" потребительских качеств.

, поэтому не удивительно, что имеем на рынке столько моделей с "оттенками" потребительских качеств. Конструкторы стараются зря? Несмотря на широкий выбор моделей кроссоверов, большинство потребителей выбирают одни и те же две-три модели.

Несмотря на широкий выбор моделей кроссоверов, большинство потребителей выбирают одни и те же две-три модели. Не все модели в нашем обзоре типичны для украинской семьи, но автомобилисту стоит знать обо всех существующих вариантах.

Фото: Nissan X-Trail (nissan.ua)

Nissan X-Trail

Относительно свежая модель, представленная в прошлом году, в Украине Nissan X-Trail предлагается с двумя типами силового агрегата.

Обе версии электрифицированы, одна - так называемый мягкий гибрид MHEV, то есть с дополнительным электромотором, который помогает бензиновому мотору ускорять машину и преодолевать тяжелые участки пути.

Вторая, топовая версия e-Power имеет один или два (по выбору) электромотора, тяговую батарею которых через генератор постоянно заряжает бензиновый двигатель. Этот вариант поражает динамикой 7,0 - 7,2 секунды до сотни.

Машина хорошо управляется на скорости (что не удивительно) и остается комфортной на неровностях (и такое сочетание действительно удивительно). Для больших семей есть возможность выбрать 5-ти и 7-местную комплектацию, для любителей отдыха за городом и жителей "за города" есть вариант с приводом 4х4.

Итак, Nissan X-Trail - типичный японец, но более эмоциональный, чем другие его "земляки". Здесь меньше хрестоматийности при щедром выборе изюминок, как фановых, так и чисто прагматических.

Фото: Toyota RAV4 (РБК-Украина)

Toyota RAV4

Тоже японская модель, хотя с иной харизмой. Шестое поколение RAV4 начали продавать в Украине этим летом, но ему можно предсказать успех на рынке. По крайней мере, новое поколение унаследовало все лучшее от предшественника, а тот не раз возглавлял рейтинги продаж (и не только в Украине).

Новый RAV4 может быть только гибридом - обычным или plug-in, то есть с возможностью подзарядки батареи (заявленная дальность хода на электротяге - 126 км). Оба варианта обладают унифицированной силовой установкой нового поколения с бензиновым атмосферником на 2,5 л (суммарная отдача 230 - 329 л.с.) и вариатором.

Японский кроссовер может иметь передний или полный привод - во втором случае колеса задней оси вращает отдельный электромотор.

Можно выбрать спортивную версию RAV4 с индексом GR Sport. У него особая передняя облицовка с большим воздухозаборником, увеличенный спойлер на корме, расширенная на 20 мм колея и "свои" 20-дюймовые колеса.

Другие нюансы "спортсмена"- усилители в задней части кузова, перекалиброванная подвеска и руль.

Итак, Toyota RAV4 - надежность, сочетающаяся с высокими технологиями привода плюс стильный дизайн внешне и внутри.

Фото: Volkswagen Tiguan (volkswagen.ua)

Volkswagen Tiguan

Заветная мечта массового украинского автовладельца, популярный кроссовер уже третьего поколения. Данная модель уже хорошо известна потребителям (на рынке с позапрошлого года).

В отличие от вышеприведенных конкурентов продается только с классическим силовым агрегатом, без вспомогательной электрической тяги.

Во-первых, это бензиновый 2,0 TSI (265 л.с.), во-вторых – 2,0-литровый дизель (150 – 193 л.с.). В обоих случаях трансмиссия автоматическая, с преселективным роботом DSG на 7 ступеней.

С одной стороны, имеет революционный для Volkswagen интерьер, не содержащий того сухого и "правильного" классицизма, к которому привыкли поклонники бренда.

С другой стороны, модель сохраняет имидж живой сдержанной классики: мониторы, джойстики, выбор фонового освещения, музыка от облачного сервиса не мешают этому. Радует, что конструкторы не последовали другим веяниям моды и не отказались от версии с поводом 4х4.

Словом, Volkswagen Tiguan - Das Auto. Образцовый автомобиль, возможно, где-то немного скучный, где-то слишком дорогой, но с классической технической начинкой. За что, собственно, знающие люди и любят немецкую технику.

Фото: Honda CR-V (honda.ua)

Honda CR-V

Один из основателей класса SUV - машин, которые мы теперь называем кроссоверами. В шестом поколении это просторный в салоне, действительно вполне семейный автомобиль, с плавным мягким ходом и предсказуемым поведением.

Модель в наши дни предлагается только как гибрид - есть подзаряжаемый Plug-in (запас хода 77 - 79 км), и есть обычный. Хотя и обычный тоже не совсем обычный, потому что имеет так называемую последовательную схему.

Бензиновый ДВС объемом 2,0 литра (148 л.с.) работает в основном как большой генератор, заряжающий аккумулятор, от которого питается тяговый электромотор. Топливный двигатель подсоединяется к колесам только при постоянном равномерном движении на скорости порядка 90-110 км/ч.

Есть полный привод, который подключается полностью автоматически и влиять на работу водитель которого не может.

Таким образом, Honda CR-V - типичный для бренда автомобиль: имеем сложную, совершенную и притом безотказную технику. Которая "обслуживает" вместительный и комфортабельный салон.

Фото: Škoda Kodiaq (skoda-auto.ua)

Škoda Kodiaq

Еще одна модель, которая в этом году попала в пятерку лидеров продаж. Несмотря на совместную с Volkswagen Tiguan техническую платформу, Škoda Kodiaq - совсем другой автомобиль. Чешский авто более массивный (+20 см длины), более вместительный и практичный, с собственным стилем оформления.

Для семей с детьми будет интересно узнать, что чешский кроссовер имеет семиместную версию. В Украине Škoda Kodiaq доступен с целой гаммой двигателей, все турбированные и все 2,0-литровые: бензиновые TFSI мощностью 204 л.с. или 190 л.с., и дизельные - TDI на 193 л.с. и 150 л.с.

Все модификации оснащаются 7-ступенчатой коробкой DSG и доступны с полным или передним приводом.

Одно слово, Škoda Kodiaq в своем, "шкодовском" репертуаре: на первом месте тут практичность. Которая отнюдь не отменяет эстетику и помимо прочего предполагает совершенную техническую базу с на редкость широким выбором вариантов.

В заключение

Низкий поклон автопроизводителям - они создали яркую гамму разных по характеру моделей одного класса. На этом фоне рекомендуем покупателю прежде всего четко определиться с собственными реальными потребностями, примерив каждую модель на свой режим пользования.