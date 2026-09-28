Перерасход топлива и "выжженная сетчатка" - оборотная сторона постоянно включенных фар

Уже третий год украинские водители ездят днем за городом с ближним светом фар или ходовыми огнями. Как от этого страдают наши автомобили и что можно сделать во избежание вреда, не нарушая закон?

О том, как использовать правило об обязательном ближнем свете днем только себе на пользу, читайте в материале РБК-Украина .

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Неправда, что Украина "включила фары" днем согласно законодательству ЕС

согласно законодательству ЕС Включенные днем ​​фары могут вредить водителю - насколько это правда?

насколько это правда? Кому не нужно включать фары днем

включать фары днем Главную проблему обязательного ближнего света конструкторы решили

Фото: и днем ​​бывают ситуации, когда фары помогают видеть машину издалека (unsplash.com)

В Европе это не обязательно?

Неожиданно, но, несмотря на то, что в октябре 2023-го Правительство объясняло обязательность фар днем приближением к законодательству Европейского Союза, единой нормы по этому поводу в ЕС нет. Чуть ли не в половине тамошних стран сегодня включать фары днем не обязательно.

Правило "днем с огнем" вводилось в каждой стране отдельно, и чем южнее регион, тем реже там встречается такое законодательство.

Когда включать ближний свет в Украине

В Украине по состоянию на данный момент "На всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар" (Правила дорожного движения, п.9.8).

То есть, когда вы выезжаете из населенного пункта (начиная от дорожного знака):

если на вашем авто есть штатные дневные ходовые огни DRL , вы ничего не делаете. Ведь эти яркие белые фонари светятся всегда, когда работает двигатель;

, вы ничего не делаете. Ведь эти яркие белые фонари светятся всегда, когда работает двигатель; если ходовых огней нет , водитель при выезде из населенного пункта должен включить ближний свет фар. Напомним, что до осени 2023-го это правило действовало только в зимний период - с 1 октября по 1 мая. Но теперь условие о сезоне убрали;

, водитель при выезде из населенного пункта должен включить ближний свет фар. Напомним, что до осени 2023-го это правило действовало только в зимний период - с 1 октября по 1 мая. Но теперь условие о сезоне убрали; когда вы, двигаясь днем по трассе, заезжаете в населенный пункт, выключать фары не обязательно . Тем более если населенный пункт небольшой и скоро закончится;

. Тем более если населенный пункт небольшой и скоро закончится; если вы двигаетесь в составе колонны, везете организованную группу детей, буксируете другое авто, заехали в тонель и т.д. (п. 9.8 ПДД), ближний свет днем следует включать независимо от наличия дневных ходовых огней DRL.

Для чего нужны фары днем

Главная идея инициаторов езды с включенными фарами днем - лучшая заметность такого автомобиля. Первыми такое новшество было введено в Финляндии и Швеции (1972 - 77 гг.), в скандинавских странах, где погода и днем бывает пасмурной - особенно в зимний период.

Исследования показали, что автомобили яркого цвета реже попадают в некоторые виды ДТП. Ученые попробовали включать фары на темных машинах - результат оказался подобным, и фары днем там стали обязательными. Опыт финнов и шведов сочли положительным и начали распространять в других странах.

Днем - причем не только в пасмурную погоду - автомобиль действительно иногда теряется на фоне:

Серого асфальта;

Серого неба;

Леса, точнее деревьев, которые полосами меняют цветовой фон;

Чередования теней и солнечных пятен на дороге и вертикальных поверхностях;

Встречного освещения - фар, придорожной инфраструктуры, рекламы и т.п.;

Других автомобилей.

Особо бывает сложно оценить расстояние и скорость до встречного автомобиля, который теряется на "благоприятном" фоне. Кроме того, тогдашние исследования показывали, что включенный свет позволяет быстрее обнаружить автомобиль периферическим зрением.

Пока отдельные европейские страны поочередно принимали те или иные правила по включению днем ближнего света фар, ЕС сделал другое: с 7 февраля 2011 для новых легковых автомобилей и малых фургонов стало обязательным оборудование дневными ходовыми огнями (DRL - Daytime Running Lights).

То есть автомобиль, изготовленный в ЕС после названной даты, сам включает специальные опознавательные фонари, которые "демаскируют" его на дороге - дневные ходовые огни. Кстати, в 1980-е на машинах для северных стран также "по умолчанию" включался ближний свет фар.

Есть ли в этом смысл

Несколько исследований - и отдельные по странам, и общеевропейские - дали примерно один и тот же вывод: включенный днем свет делает автомобиль более заметным.

Использование фар или DRL приводит к небольшому, но уверенному снижению многосторонних ДТП в светлое время - ориентировочно на 5 - 15%. Отмечаем - это не значит, что общая аварийность страны падает на указанную цифру, меньше становится только аварий с участием двух и более машин.

Но фары или DRL не могут предотвратить ДТП, которые не связаны с тем, что один участник движения не заметил другого.

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Обратная сторона безопасности

Не подвергая сомнению пользу от включенного днем света (независимо от того, фары это или DRL) с точки зрения безопасности, следует отметить, что включенные днем и ночью фонари имеют и обратную сторону. Мало кто из водителей об этом догадывается - и жаль, ведь в некоторых случаях с его стороны нужно определенное противодействие.

Лампочки

Если фары включены не только ночью, но и днем - будьте уверены, их лампочки перегорят вдвое быстрее обычного. Будьте готовы к этому и имейте с собой в машине хотя бы одну запасную – кстати, в некоторых странах этого требует закон.

Что с этим делать? Ничего. Все за вас сделали инженеры, которые изобрели такую вещь как DRL – дневные ходовые огни. На современных авто в них использованы светодионные лампочки (LED), срок службы которых часто заявляют как пожизненный (с точки зрения жизни автомобиля).

Если же у вас машина без DRL, имейте в виду:

Стандартная качественная галогенка служит примерно 400-600 часов;

Улучшенные лампы повышенной яркости типа +50%, +100% часто живут меньше, порядка 250 – 450 часов;

"Долгоиграющие" лампы типа Long Life могут работать вплоть до 700 - 1500 часов.

Имейте в виду, что дополнительно сокращает ресурс источника света каждое его включение.

Сетчатка глаз

Когда началось массовое введение езды днем с ближним светом фар, у медиков было опасение, что от частой встречи с яркими объектами (фарами) будет страдать сетчатка глаз водителей и пассажиров.

На самом деле не все так плохо. Стандартные автомобильные фары при кратковременном взгляде обычно не вредят глазам, хотя могут вызвать сильное ослепление и временное ухудшение зрения. И оно будет еще более опасным, если фары не отрегулированы или в них использованы нестандартные лампы.

Что с этим делать . На самом деле опасность здесь не в разрушении сетчатки (это вымысел), а в том, что ослепленные ярким светом глаза не увидят на дороге что-нибудь важное. Поэтому на чужих фарах не нужно надолго задерживать взгляд, особенно если вам кажется, что они очень яркие.

Фото: на замену ближнему свету днем ​​в некоторых странах разрешается включать дополнительные DRL (philips.com)

Расход бензина

На борту автомобиля каждый включенный электроприбор имеет свою цену в литрах горючего. И не удивительно, ведь генератор, дающий ток потребителям (и фарам тоже), нагружает двигатель, притормаживая его вращение.

Инженеры посчитали, что пара стандартных фар-галогенок добавляет расход примерно 0,1 л горючего на каждые 100 км. То есть, если машина много ездит за городом, сумма от заправки до заправки будет набегать заметная.

Что с этим делать? Радикально вопрос здесь не решить, поэтому рекомендуем воспринимать упомянутые выше 100 грамм топлива на каждую сотню километров платой за дополнительную безопасность на дороге.

Владельцы машин без ходовых огней DRL теоретически могут прибегнуть к одному способу: установить дополнительные светодиодные фары или DRL и использовать их вместо штатных галогеновых фар днем. LED-лампы, имея в несколько раз меньшее потребление тока, дают в этом плане экономию. Но указанный способ не совсем законен.

Эксперт по автомобильному тюнингу, руководитель проекта "Звук и Тюнинг" Алексей Тимошенко добавляет по этому поводу важный комментарий:

"Хорошо это или плохо, но в нашей стране практически все переделки светотехники на автомобилях незаконны. Есть целый ряд запретов: Правила дорожного движения (п. 31.4.3), Закон "О дорожном движении" и ДСТУ 3649:2010.

В странах, где законодательство более гибкое, владельцы машин старых поколений могут легально улучшить свой свет:

Установить в старые фары специальные сертифицированные LED-лампы – более яркие и экономичные. И при том оставляющие луч фар в пределах стандартов. В Украине, кстати,эти качественные лампы тоже доступны. С точки зрения закона прямого запрета на их использование нет, но и угроза получить штраф также остается;

– более яркие и экономичные. И при том оставляющие луч фар в пределах стандартов. В Украине, кстати,эти качественные лампы тоже доступны. С точки зрения закона прямого запрета на их использование нет, но и угроза получить штраф также остается; Оборудовать машину стандартизированными дневными ходовыми LED-огнями. Несколько европейских компаний выпускают такие дополнительные комплекты для монтажа на авто, где заводских DRL нет, но где владелец желает улучшить свою заметность на дороге и при этом не нагружать генератор большой мощностью.

В заключение

Позаботьтесь о том, чтобы вас хорошо видели на дороге другие участники дорожного движения. Проверьте фары, отрегулируйте их луч, установите качественные лампы, не забывайте включать ближний свет днем и т.д.

Даже если эти меры сделают вас более заметным на один процент - это уже хорошо, поскольку на дороге за процентами статистики всегда стоит чья-то жизнь и благополучие.