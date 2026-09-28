Перевитрата пального і "випалена сітківка" - зворотній бік постійно увімкнених фар

Вже третій рік українські водії їздять удень за містом з ближнім світлом фар чи ходовими вогнями. Як від того страждають наші автомобілі і що можна зробити, аби уникнути шкоди, не порушуючи закон?

Про те, як використовувати правило про обов’язкове ближнє світло удень тільки собі на користь, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Неправда, що Україна “увімкнула фари” вдень згідно законодавства ЄС

згідно законодавства ЄС Увімкнені вдень фари можуть шкодити водію - наскільки це правда?

- наскільки це правда? Кому не треба вмикати фари удень

вмикати фари удень Головну проблему обов’язкового ближнього світла конструктори вирішили

Фото: і вдень бувають ситуації, коли фари допомагають бачити машину здалеку (unsplash.com)

В Європі це необов'язково?

Несподівано, але попри те, що у жовтні 2023-го Уряд пояснював обов’язковість фар удень необхідністю наближення до законодавства Європейського Союзу, єдиної норми щодо цього в ЄС немає. Мало не в половині тамтешніх країн сьогодні увімкнені вдень фари не обов’язкові.

Правило "вдень з вогнем" запроваджувалося в кожній країні окремо, і чим південніше регіон, тим рідше там зустрічається таке законодавство.

Коли вмикати ближнє світло в Україні

В Україні станом на тепер "На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар" (Правила дорожнього руху, п.9.8).

Тобто коли ви виїжджаєте з населеного пункту (починаючи від дорожнього знаку):

якщо на вашому авто є штатні денні ходові вогні DRL , ви нічого не робите. Адже ці яскраві білі ліхтарі світяться завжди, коли працює двигун;

, ви нічого не робите. Адже ці яскраві білі ліхтарі світяться завжди, коли працює двигун; якщо ходових вогнів немає , водій при виїзді з населеного пункту повинен увімкнути ближнє світло фар. Нагадаємо, що до восени 2023-го це правило діяло тільки в зимовий період - з 1 жовтня по 1 травня. Але тепер помітку про сезон прибрали;

, водій при виїзді з населеного пункту повинен увімкнути ближнє світло фар. Нагадаємо, що до восени 2023-го це правило діяло тільки в зимовий період - з 1 жовтня по 1 травня. Але тепер помітку про сезон прибрали; коли ви, рухаючись вдень по трасі, заїжджаєте у населений пункт, вимикати фари не обов’язково . Тим більше, якщо населений пункт невеликий і скоро закінчиться;

. Тим більше, якщо населений пункт невеликий і скоро закінчиться; якщо ви рухаєтесь у складі колони, везете організовану групу дітей, буксируєте інше авто, заїхали в тонель тощо (п. 9.8 ПДР), ближнє світло вдень слід вмикати незалежно від наявності денних ходових вогнів DRL.

Для чого потрібні фари вдень

Головна ідея ініціаторів їзди з увімкненими фарами вдень - краща помітність такого автомобіля. Першими таку новацію запровадили у Фінляндії та Швеції (1972 - 77 рр.), у скандинавських країнах, де погода і вдень буває похмурою - особливо в зимовий період.

Дослідження показали, що автомобілі яскравих кольорів рідше потрапляють у деякі види ДТП. Науковці спробували вмикати фари на темних машинах - результат виявився подібним, і фари вдень там стали обов'язковими. Досвід фінів і шведів визнали позитивним і почали поширювати в інших країнах.

Вдень - причому не тільки в похмурий - автомобіль справді іноді губиться на фоні:

Сірого асфальту;

Сірого неба;

Лісу, точніше, дерев, які смугами змінюють колірний фон;

Чергування тіней і сонячних плям на дорозі і вертикальних поверхнях;

Зустрічного освітлення - фар, придорожньої інфраструктури, реклами тощо;

Інших автомобілів.

Особливо буває складно оцінити відстань і швидкість до зустрічного автомобіля, який губиться на "сприятливому" фоні. Крім того, тодішні дослідження показували, що увімкнене світло дозволяє швидше виявити автомобіль периферійним зором.

Поки окремі європейські країни почергово приймали ті чи інші правила щодо вмикання вдень близького світла фар, ЄС зробив інше: з 7 лютого 2011 року для нових легкових автомобілів і малих фургонів стало обов'язковим обладнання денними ходовими вогнями (DRL - Daytime Running Lights).

Тобто автомобіль, виготовлений у ЄС після відповідної дати, сам вмикає спеціальні розпізнавальні ліхтарі, які "демаскують" його на дорозі - денні ходові вогні. До речі, у 1980-ті на машинах для північних країн так само "за умовчанням" вмикалося ближнє світло фар.

Чи є у цьому сенс

Кілька досліджень - і окремих по країнам, і загальноєвропейських – дістали приблизно одного й того ж висновку: увімкнене вдень світло робить автомобіль помітнішим.

Використання фар чи DRL призводить до невеликого, але впевненого зниження багатосторонніх ДТП у світлу пору - орієнтовно на 5 - 15%. Наголошуємо - це не означає, що загальна аварійність країни падає на зазначену цифру, менше стає тільки аварій за участі двох і більше машин.

Але фари чи DRL не можуть запобігти ДТП, які не пов'язані з тим, що один учасник руху не помітив іншого.

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Зворотній бік безпеки

Не піддаючи сумніву користь від увімкненого вдень світла (незалежно від того, фари це чи DRL) з точки зору безпеки, маємо зазначити, що увімкнені вдень і вночі ліхтарі мають і зворотній бік. Мало хто з водіїв про це здогадується - і шкода, адже в деяких випадках з його боку потрібна певна протидія.

Лампочки

Якщо фари увімкнені не тільки вночі, а й удень - будьте певні, їхні лампочки перегорять удвічі швидше, ніж звичайно. Будьте готові до цього і майте з собою у машині хоча б одну запасну - до речі, в деяких країнах цього вимагає закон.

Що з цим робити. Нічого. Все за вас зробили інженери, які винайшли таку річ як DRL - денні ходові вогні. На сучасних авто в них використані світлодіоні лампочки (LED), термін служби яких часто заявляють як пожиттєвий (з точки зору життя автомобіля).

Якщо ж у вас машина без DRL, майте на увазі:

Стандартна якісна галогенка служить приблизно 400–600 годин;

Покращені лампи підвищеної яскравості типу +50%, +100% часто живуть менше, порядку 250 - 450 годин;

"Довгограючі" лампи типу Long Life можуть працювати аж до 700 - 1500 годин.

Майте на увазі, що додатково скорочує ресурс джерела світла кожне його вмикання

Сітківка очей

Коли почалося масове запровадження їзди вдень з ближнім світлом фар, в медиків було побоювання, що від частої зустрічі очей з яскравими об’єктами (фарами) страждатиме сітківка очей водіїв та пасажирів.

На ділі не все так погано. Стандартні автомобільні фари при короткочасному погляді зазвичай не шкодять очам, хоча можуть викликати сильне засліплення та тимчасове погіршення зору. І воно буде ще небезпечнішим, якщо фари не відрегульовані чи в них використані нестандартні лампи.

Що з цим робити. Насправді небезпека тут не в руйнуванні сітківки (це вигадка), а в тому, що засліплені яскравим світлом очі не побачать на дорозі щось важливе. Тому на чужих фарах не треба надовго затримувати погляд, особливо, якщо вам здається, що вони дуже яскраві.

Фото: на заміну ближньому світлу удень в деяких країнах дозволяється вмикати додаткові DRL (philips.com)

Витрата бензину

На борту автомобіля кожен увімкнений електроприлад має свою ціну в літрах пального. І не дивно, адже генератор, який дає струм споживачам (і фарам теж), навантажує двигун, пригальмовуючи його обертання.

Інженери порахували, що пара стандартних фар-галогенок додає витрату приблизно 0,1 л пального на кожні 100 км. Тобто якщо машина багато їздить поза містом, сума від заправки до заправки набігатиме помітна.

Що з цим робити. Радикально питання тут не вирішити, тож радимо сприймати згадані вище 100 грам палива на кожну сотню кілометрів платнею за додаткову безпеку на дорозі.

Власники машин без ходових вогнів DRL теоретично можуть вдатись до одного способу: встановити додаткові світлодіодні фари чи DRL і використовувати їх замість штатних галогенових фар удень. LED-лампи, маючи у кілька разів менше споживання струму, дають в цьому плані економію. Але зазначений спосіб не зовсім законний.

Експерт з автомобільного тюнінгу, керівник проекту "Звук і Тюнінг" Олексій Тимошенко додає щодо цього важливий коментар:

"Добре це чи погано, але в нашій країні практично всі переробки світлотехніки на автомобілях незаконні. Є ціла низка заборон: Правила дорожнього руху (п. 31.4.3), Закон "Про дорожній рух" і ДСТУ 3649:2010.

Натомість в країнах, де законодавство більш гнучке, власники машин старих поколінь можуть легально покращити своє світло:

Дообладнати машину стандартизованими денними ходовими LED-вогнями. Кілька європейських компаній випускають такі додаткові комплекти для монтажу на авто, де заводських DRL немає, але де власник бажає покращити свою помітність на дорозі і при тому не навантажувати генератор великою потужністю;

стандартизованими денними ходовими LED-вогнями. Кілька європейських компаній випускають такі додаткові комплекти для монтажу на авто, де заводських DRL немає, але де власник бажає покращити свою помітність на дорозі і при тому не навантажувати генератор великою потужністю; Встановити у старі фари спеціальні сертифіковані LED-лампи - більш яскраві і економічні. І при тому такі, що залишають промінь фар у межах стандартів. В Україні, до речі, такі якісні лампи теж доступні. З точки зору Закону прямої заборони на їх використання немає, але і загроза отримати штраф також залишається".

На завершення

Подбайте про те, щоб вас добре бачили на дорозі інші учасники дорожнього руху. Перевірте фари, відрегулюйте їхній промінь, встановіть якісні лампи, не забувайте вмикати ближнє світло вдень тощо.

Навіть якщо ці заходи зроблять вас помітнішим на один відсоток - це вже добре, оскільки на дорозі за відсотками статистики завжди стоїть чиєсь життя і благополуччя.