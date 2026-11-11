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Авто »

Кроссоверы для города: ТОП-5 легких SUV в автосалонах Украины

08:08 11.11.2026 Ср
6 мин
aimg Игорь Широкун
Кроссоверы для города: ТОП-5 легких SUV в автосалонах Украины Фото: очень скромные внедорожные возможности кроссоверов бывают востребованы именно в городе (seat.com)
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Может быть, скоро машины этого класса будут доминировать на улицах наших городов. Именно компактные кроссоверы вытесняют с рынка старые добрые хэтчбеки и другие "обычные" семейные автомобили. На примере пятерки типичных моделей разберемся с секретом их успеха.

О пяти доступных кроссоверах для использования в городских условиях читайте в материале РБК-Украина.

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Кроссовер или внедорожник

Кроссоверы занимают промежуточное место между двумя классами - откуда и название - от кросс, то есть на перекрестке классов. В случае SUV это пересечение между традиционными легковыми автомобилями и внедорожниками. То есть, сочетается обыденная практичность первых с некоторыми преимуществами вторых.

Обычно кроссоверы-внедорожники построены на легковой платформе, имеют несущий кузов и конструкцию, ориентированную прежде всего на комфортную эксплуатацию по асфальтированным дорогам.

В то же время характерные черты кроссоверов - увеличенный дорожный просвет, более высокая посадка водителя и пассажиров, а нередко и более вместительный салон - делают их более универсальными, чем обычные хэтчбеки и седаны.

Важный минус: в отличие от классических внедорожников, большинство современных компактных кроссоверов не рассчитаны на преодоление мало-мальски сложного бездорожья.

У них часто только передний привод, а трансмиссия 4х4, если и предлагается, упрощенная, ориентированная на улучшение сцепления с благоустроенной дорогой в сложных погодных условиях. Это позволяет снизить массу, цену, расход топлива и стоимость обслуживания.

Кроссоверы для города: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраиныФото: для горожанина кроссовер - это еще и возможность уверенно чувствовать себя при выезде на природу (renault.ua)

Когда кроссовер - удачный выбор для города

Но и в городской среде особенности легких кроссоверов бывают очень полезными. Увеличенный клиренс и большие углы въезда и съезда позволяют увереннее преодолевать высокие бордюры при парковке. Большие колеса лучше приспособлены для преодоления ям и разного рода повреждений асфальта.

Более высокая посадка за рулем, во-первых, обеспечивает лучший обзор дорожной ситуации. Во-вторых, облегчает процесс посадки и высадки для водителя и пассажиров - что существенно во время коротких ежедневных поездок, когда часто приходится покидать авто.

И коли мы уже говорим сегодня о недорогих компактных моделях, то их габариты помогают маневрировать в плотном трафике и находить место для парковки даже на загруженных улицах.

Фамильные недостатки кроссоверов

Конечно, любые кроссоверы являются плодом компромиссов, а значит имеют типичные для всего класса недостатки:

  • из-за более высокого кузова они у них часто большее сопротивление воздуху;
  • при одинаковых двигателях и трансмиссиях потребляют больше горючего, чем более легкие легковые аналоги;
  • при маневрировании на скорости управляются хуже
  • обходятся дороже в содержании, ведь часто в автосервисе их тарифицируют как "джипы" - то есть дорогие и престижные автомобили, владельцы которых должны за это доплачивать на каждом шагу.

Однако именно собранные здесь компактные переднеприводные модели позволяют обозначить разумный баланс между ценой, экономичностью, комфортом и функциональностью.

Кроссоверы для города: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраиныФото: Seat Arona (seat.com)

Seat Arona

Если взять на себя смелость определить амплуа для каждой представленной здесь модели, то Seat Arona - самый спортивный среди них.

За это говорит и "горячий" имидж бренда, и бодрое рычание его мотора, и собственно, вполне адекватная имиджу динамика. В нашей сегодняшней компании "Арона" одна из самых шустрых со своим ускорением от 0 до 100 км/ч за 8,2 с.

Стильная снаружи машина комплектуется по выбору одним из двух бензиновых моторов: атмосферный 1,6 л мощностью 110 л.с. или наддувный 1,0л TSI мощностью 116 л.с. Коробка передач исключительно автоматическая – либо классический гидромеханический автомат, либо преселективный робот DSG.

Привод исключительно передний, но мы договорились, что сегодня не будем считать это недостатком.

Цена от 1 077 533 грн

Кроссоверы для города: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраиныФото: Renault Duster (renault.ua)

Renault Duster

Безоговорочно: это самый внедорожный из всех кроссоверов, причем, похоже, не только в нашей подборке. Да, это не очень важно в городе, но Duster сохранил выразительные внедорожные возможности, а не просто имитирует их внешностью.

Кроме того, что есть версия Duster 4х4 с пятью режимами полного привода (снег, грязь и т.д.), все комплектации имеют взрослый дорожный просвет порядка 217 мм и короткие свесы кузова (угол въезда 31°, а съезда 36°).

Важное отличие Duster`а - энергоемкая ходовая, которая во всех трех поколениях является эталоном пригодности для неровных дорог и разбитого асфальта. В украинских автосалонах достаточно широкий выбор силовых агрегатов: дизельный 1,5л, бензиновый 1,3л и бензиново-гибридный на базе 1,2-литрового агрегата.

Цена от 991 500 грн

Кроссоверы для города: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраиныФото: Opel Mokka (stellantis.com)

Opel Mokka

Мы бы сказали, что это самый европейский автомобиль, типичный "немец" с классическим набором "национальных" преимуществ и модной внешностью. Недорогой кроссовер от Opel - машина компактная, самая маленькая в нашем обзоре (длина 4151 мм), особым пространством в салоне похвастаться не может, но во всем удобна.

Вариантов двигателей на текущее время минимум, так же как и коробок передач: это один трехцилиндровый бензиновый турбомотор 1,2 л (130 л.с.) и 8-ступенчатый автомат.

На ходу этот автомобиль - настоящий горожанин, с настроенной на ровный асфальт подвеской, послушной АКП и скромными габаритами, облегчающими парковку.

Цена от 1 146 600 грн

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Кроссоверы для города: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраиныФото: Toyota Yaris Cross (toyota.ua)

Toyota Yaris Cross

Типичный японец - совершенный, надежный, экономичный. И, как большинство "Тойот" последних поколений, выразительный внешне. Но главное его отличие в нашей сегодняшней компании - экономичность (заявлен расход 3,4 – 4,3 л/100 км).

Модель предлагается исключительно в гибридном исполнении, с 1,5-литровым бензиновым мотором. Но силовых установок две: более мощная (суммарно 130 л.с.) и более экономичная (116 л.с.), обе последовательно-параллельного типа.

Конечно, трансмиссия автоматическая – это вариатор CVT с электронным управлением.

Неудивительно, что с таким набором технологий автомобиль очень экономичен. В любом случае, именно городской режим наиболее эффективен для такого гибрида. Настройки ходовой городские, машинка приятно управляется на скорости, но не любит больших ухабов.

Цена от 1 248 300 грн

Кроссоверы для города: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраиныФото: Skoda Kamiq (skoda-auto.com)

Skoda Kamiq

Там где Skoda, там максимально оптимизированное пространство и продуманная до деталей эргономика, поэтому Kamiq, вероятно - самый практичный кроссовер в нашем обзоре. Свое традиционное удобство Kamiq сочетает с немецким качеством.

В моторной линейке Kamiq три двигателя, все бензиновые. Надувные моторы 1,0 TSI мощностью 95 и 115 л. в зависимости от степени форсирования, считаются базовыми.

А топовым для нашего рынка является агрегат 1,5 TSI (150 л.с.), и с ним чешский кроссовер обходит даже нашего спортивного лидера - Seat Arona: ускорение до 100 км/ч у чеха на 0,2 с быстрее.

Хозяйственные граждане - целевая аудитория Skoda - были бы рады увидеть под капотом Kamiq дизель, но его нет. Трансмиссия механическая и автоматическая, в последнем случае это преселективный робот DSG на 7 ступеней.

Цена от 1 042 680 грн

В заключение

Очень часто маленькие городские кроссоверы обидно называют паркетниками и не воспринимающими всерьез. И зря, ведь этот сегмент растет и, например, в Европе компактные кроссоверы B-SUV обеспечивают более трети всех продаж SUV.

Мы не можем сказать, что это самый практичный тип авто в компактном сегменте, но он точно самый модный. И еще один огромный плюс в том, что среди этих машинок есть выбор для потребителей с разными запросами - что мы, собственно, и продемонстрировали в нашем обзоре.

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