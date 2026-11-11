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Авто »

Кросовери для міста: ТОП-5 легких SUV в автосалонах України

08:08 11.11.2026 Ср
6 хв
aimg Ігор Широкун
Кросовери для міста: ТОП-5 легких SUV в автосалонах України Фото: дуже скромні позашляхові можливості кросоверів бувають затребувані саме в місті (seat.com)
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Може бути, що скоро машини цього класу домінуватимуть на вулицях наших міст. Саме компактні кросовери витискують з ринку старі добрі хетчбеки та інші "звичайні" сімейні авто. На прикладі п’ятірки типових моделей розберемось з секретом їхнього успіху.

Про п’ять доступних кросоверів для використання в міських умовах читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Кросовер чи позашляховик

Кросовери посідають проміжне місце між двома класами - звідки і назва - від крос, тобто на перехресті класів. У випадку з SUV це перетин між традиційними легковими автомобілями та позашляховиками. Тобто, поєднано буденну практичність перших із деякими перевагами других.

Зазвичай кросовери-позашляховики побудовані на легковій платформі, мають несучий кузов та конструкцію, орієнтовану передусім на комфортну експлуатацію асфальтованими дорогами.

Водночас характерні риси кросоверів - збільшений дорожній просвіт, вища посадка водія та пасажирів, а нерідко й більш місткий салон - роблять їх універсальнішими за звичайні хетчбеки та седани.

Важливий мінус: на відміну від класичних позашляховиків, більшість сучасних компактних кросоверів не розраховані на подолання більш-менш складного бездоріжжя.

Вони часто мають передній привод, а трансмісія 4х4, якщо й пропонується, спрощена, орієнтована на покращення зчеплення з впорядкованою дорогою в складних погодних умовах. Це дозволяє зменшити масу, ціну, витрату пального та вартість обслуговування.

Кросовери для міста: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраїниФото: для городянина кросовер - це ще й моживість впевнено почуватись при виїзді на природу (renault.ua)

Коли кросовер - вдалий вибір для міста

Але і в міському середовищі особливості легких кросоверів бувають дуже корисними. Збільшений кліренс та великі кути в’їзду та з’їзду дають змогу впевненіше долати високі бордюри при паркуванні. А великі колеса краще пристосовані для подолання ям та різного роду пошкоджень асфальту.

Вища посадка за кермом, по перше, забезпечує кращий огляд дорожньої ситуації. А по-друге, полегшує процес посадки й висадки для водія і пасажирів – що суттєво під час коротких щоденних поїздок, коли доводиться часто залишати салон машини.

І коли вже ми говоримо сьогодні про недорогі компактні моделі, то їхні габарити допомагають маневрувати у щільному трафіку та знаходити місце для паркування навіть на завантажених вулицях.

Фамільні недоліки кросоверів

Звісно, будь-які кросовери є результатом компромісів, а значить, мають типові для всього класу недоліки:

  • через вищий кузов у них часто більший опір повітрю;
  • за однакових двигунів і трансмісій споживають більше пального, ніж легші легкові аналоги;
  • при маневруванні на швидкості керуються гірше за
  • обходяться дорожче в утриманні, адже часто на підприємствах сервісу їх тарифікують як "джипи" - тобто дорогі і престижні авто, власники яких повинні за це доплачувати на кожному кроці.

Проте саме зібрані тут компактні передньоприводні моделі дозволяють знайти розумний баланс між ціною, економічністю, комфортом і функціональністю.

Кросовери для міста: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраїниФото: Seat Arona (seat.com)

Seat Arona

Якщо взяти на себе сміливість визначити амплуа для кожної представленої тут моделі, то Seat Arona - найбільш спортивний серед них. За це говорить і "гарячий" імідж бренду, і бадьоре ричання його мотора, і власне, цілком адекватна іміджу динаміка. У нашій сьогоднішній компанії "Арона" одна з найшвидших з прискоренням від 0 до 100 км/год за 8,2 с.

Стильна зовні машина комплектується на вибір одним з двох бензинових моторів: атмосферний 1,6 л потужністю 110 к.с. чи надувний 1,0 л TSI потужністю 116 к.с. Коробка передач виключно автоматична - або класичний гідромеханічний автомат, або преселективний робот DSG.

Привод виключно передній, але и домовилися, що сьогодні не вважатимемо це недоліком.

Ціна від 1 077 533 грн

Кросовери для міста: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраїниФото: Renault Duster (renault.ua)

Renault Duster

Беззастережно: це найбільш позашляховий з усіх кросоверів, причому, схоже, не тільки в нашій добірці. Так, це не дуже важливо у місті, але Duster зберіг виразні позашляхові можливості, а не просто імітує їх зовнішністю.

Крім того, що є версія Duster 4х4 з п’ятьома режимами повного приводу (сніг, бруд, тощо), всі комплектації мають дорослий дорожній просвіт порядку 217 мм і короткі звиси кузова (кут в'їзду 31°, а з'їзду 36°).

Важлива відмінність Duster`а - енергомістка ходова, яка в усіх трьох поколіннях є еталоном придатності для нерівних шляхів і розбитого асфальту. В українських автосалонах доволі широкий вибір силових агрегатів: дизельний 1,5 л, бензиновий 1,3 л та бензиново-гібридний на базі 1,2-літрового агрегата.

Ціна від 991 500 грн

Кросовери для міста: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраїниФото: Opel Mokka (stellantis.com)

Opel Mokka

Ми б сказали, що це найбільш європейський автомобіль, типовий "німець" з класичним набором "національних" переваг і модною зовнішністю. Недорогий кросовер від Opel - машина компактна, найменша в нашому огляді (довжина 4151 мм), особливим простором в салоні похвалитись не може, але в усьому зручна.

Варіантів двигунів на теперішній час мінімум, так само як і коробок передач: це один трициліндровий бензиновий турбомотор 1,2 л (130 к.с.) і 8-ступінчастий автомат.

На ходу цей автомобіль - щирий городянин, з налаштованою на рівний асфальт підвіскою, слухняною АКП і скромними габаритами, які полегшують паркування.

Ціна від 1 146 600 грн

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Кросовери для міста: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраїниФото: Toyota Yaris Cross (toyota.ua)

Toyota Yaris Cross

Типовий японець - досконалий, надійний, економічний. І, як більшість "Тойот" останніх поколінь, виразний зовні. Але головна його відмінність у нашій сьогоднішній компанії - економічність (заявлено витрату 3,4 - 4,3 л/100 км).

Модель пропонується виключно в гібридному виконанні, з 1,5-літровим бензиновим мотором. Але силових установок дві: потужніша (сумарно 130 к.с.) і більш економічна (116 к.с.), обидві послідовно- паралельного типу. Звісно, трансмісія автоматична, це варіатор CVT з електронним керуванням.

Не дивно, що з таким набором технологій автомобіль дуже економічний. В будь-якому випадку, саме міський режим є найбільш ефективним для такого гібрида. Налаштування ходової міські, машинка приємно керується на швидкості, але не полюбляє великих вибоїн.

Ціна від 1 248 300 грн

Кросовери для міста: ТОП-5 легких SUV в автосалонах УкраїниФото: Skoda Kamiq (skoda-auto.com)

Skoda Kamiq

Там де Skoda, там максимально оптимізований простір і продумана до деталей ергономіка, тому Kamiq, певно - найбільш практичний кросовер у нашому огляді. Свою традиційну зручність Kamiq поєднує з німецькою якістю.

В моторній лінійці Kamiq три двигуни, всі бензинові. Надувні мотори 1,0 TSI потужністю 95 та 115 к.с. в залежності від ступеню форсування вважаються базовими. А топовим для нашого ринку є агрегат 1,5 TSI (150 к.с.), і з ним чеський кросовер обходить навіть нашого спортивного лідера - Seat Arona: прискорення до 100 км/год у чеха на 0,2 с швидше.

Хазяйновиті громадяни - цільова аудиторія Skoda - були б раді побачити під капотом Kamiq дизель, але його немає. Трансмісія механічна та автоматична, в останньому випадку це преселективний робот DSG на 7 ступенів.

Ціна від 1 042 680 грн

На завершення

Дуже часто маленькі міські кросовери образливо називають паркетниками і не сприймають всерйоз. І даремно, адже цей сегмент зростає і, наприклад, у Європі компактні кросовери B-SUV забезпечують більше третини усіх продажів SUV.

Ми не можемо сказати, що це найбільш практичний тип авто в компактному сегменті, але він точно наймодніший. І ще один величезний плюс у тому, що серед цих машинок є вибір для споживачів з різними запитами - що ми, власне, і продемонстрували в нашому огляді.

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