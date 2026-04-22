Новые X-Trail, Juke и Skyline: Nissan анонсировал ряд новинок и показал их на фото

Компания Nissan на ежегодной конференции анонсировал ряд ключевых новинок, среди которых X-Trail, Juke и Skyline.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, японский автопроизводитель выделил три ключевых рынка, анонсировал сокращение ассортимента моделей и внедрение искусственного интеллекта.

Известно, что компания сократит глобальную линейку с нынешних 56 до 45 моделей, отказавшись от машин "с низкими показателями и перераспределив инвестиции в перспективные отрасли", при этом Nissan пообещал расширить выбор силовых агрегатов, "предоставив клиентам больший выбор".

В рамках мероприятия были показаны кроссоверы Nissan X-Trail (он же Rogue в Северной Америке) и Nissan Juke новых поколений.

Новый Nissan Juke

Компактный Nissan Juke в новом поколении окончательно превратился в электромобиль. Экстерьер модели получил многочисленные острые грани. У электромобиля на опубликованных официальных изображениях оба бампера из черного пластика, аналогично оформлены накладки на боковинах и колесных арках.

У передних дверей Juke третьей генерации выдвижные ручки, у задних механизм встроен в рамку дверей. Кроссовер получил черные колесные диски, а также головную оптику сложной формы. В пресс-службе Nissan отметили, что полноценная премьера Juke третьего поколения пройдет весной 2027 года.

Другие новинки бренда

Новый Nissan X-Trail будет доступен в виде гибрида с фирменной системой e-Power. Сообщается, что он получил два электромотора, и вообще имеет мощную установку, но все подробности о ней раскроют позже. Полноценную премьеру этот кроссовер произведет до конца текущего года.

Одновременно компания анонсировала возвращение внедорожника Nissan Xterra и суперкара Skyline. Xterra построят на новой рамной платформе с мотором V6. Главным рынком для Xterra будут Штаты, там наладят производство.

О новом Nissan Skyline информации еще меньше. Судя по всему, модель останется седаном. Главным рынком будет Япония, там полноценного запуска ждут в следующем году. Новинке пророчат битурбированный двигатель V6 3.0 и механику.

Новая стратегия бренда

Весь модельный ряд условно поделили на четыре категории. К Heartbeat ("Сердцебиение") относятся модели, которые "воплощают в себе идентичность, эмоциональную ценность и инновации" компании.

Категория Core ("Ядро") включает машины, поддерживающие "глобальный бизнес за счет масштаба и стабильности". Growth ("Рост") - это модели, нацеленные "на расширение там, где возникает спрос". Ну а категория Partner ("Партнер") - модели, которые расширяют охват рынка "за счет сотрудничества".

"Ведущими" рынками для Nissan объявлены Япония, США и Китай. Так, родная страна остается полигоном для испытаний передовых технологий. В Штатах компания планирует развиваться в сегменте больших автомобилей, поддерживая это стремление "высоким уровнем локализации".

Общая цель бренда в США - вернуться к реализации миллиона машин в год к 2030 финансовому году. В Китае компания также намерена нарастить продажи, а еще разработанные и произведенные там автомобили будут поставлять на экспорт.