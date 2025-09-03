ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Флагманский седан Nissan Teana показали на официальных фото

Среда 03 сентября 2025 15:29
UA EN RU
Флагманский седан Nissan Teana показали на официальных фото Фото: Nissan Teana показали на официальных фото (nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель опубликовал официальные изображения нового флагманского седана Nissan Teana. Это название вышло из обращения в 2019 году, после того, как компания Nissan решила выпускать новое поколение среднеразмерного седана под глобальным именем Altima.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новая Teana получила свежее оформление передней части и кормы. Также на авто появились новые бамперы, решетка радиатора и фары в сочетании с диагональными сегментами ходовых огней. Вместо раздельных фонарей на корме теперь монофонарь с большой надписью.

Флагманский седан Nissan Teana показали на официальных фото

Что нового в авто

Также для заказа будет впервые доступна двухцветная окраска кузова. В зависимости от комплектации седан можно оснастить колесами диаметром 17 или 19 дюймов.

Из-за новых бамперов седан вырос в длину на 14 мм (до 4920 мм). Остальные габариты не изменились: ширина - 1850 мм, высота - 1447 мм, колесная база - 2825 мм.

Флагманский седан Nissan Teana показали на официальных фото

Что под капотом

Под капотом сохранится турбомотор 2.0T VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (243 л.с.). Вероятно, останется и базовый двухлитровый "атмосферник" на 156 л.с., но о нем пока нет информации. Другие подробности должны появиться в ближайшее время. Объявлено, что седаны Nissan Teana поступят к дилерам в четвертом квартале этого года.

Флагманский седан Nissan Teana показали на официальных фото

Ранее сообщалось, что на заводе Nissan в Точиге с конвейера сошел последний экземпляр суперкара Nissan GT-R. Купе темно-фиолетового цвета в исполнении Premium Edition T-Spec отправилось не в заводской музей, а к своему покупателю в Японии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Nissan Автомобильный рынок
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике