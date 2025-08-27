Легендарный суперкар отправили на пенсию: с конвейера сошел последний Nissan GT-R

На заводе Nissan в Точиге с конвейера сошел последний экземпляр суперкара Nissan GT-R. Купе темно-фиолетового цвета в исполнении Premium Edition T-Spec отправилось не в заводской музей, а к своему покупателю в Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Nissan GT-R продержался на конвейере 18 лет: с 2007 по 2025 год было выпущено 48 тысяч автомобилей. При этом основным рынком для Nissan GT-R была родная Япония: там продано 37% машин.

За 18 лет производства GT-R почти не изменился. Все выпущенные машины - это купе с битурбомотором V6 на 3,8 л (480-600 л.с. у заводских версий), шестиступенчатым преселективным "роботом" BorgWarner и полным фирменным приводом ATTESA E-TS Pro с двумя карданными валами.

За все время Nissan так и не предложил покупателям широкую гамму вариантов. Зато тюнинговым компаниям GT-R позволил разгуляться, особенно в плане форсирования стандартного двигателя: счет идет на тысячи лошадиных сил.

Nissan GT-R так и не дождался наследника, хотя компания неоднократно показывала концепт-кары, которые могли лечь в основу следующего поколения модели.