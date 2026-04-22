Нові X-Trail, Juke та Skyline: Nissan анонсував низку новинок та показав їх на фото

Компанія Nissan на щорічній конференції анонсував низку ключових новинок, серед яких X-Trail, Juke та Skyline.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, японський автовиробник виділив три ключові ринки, анонсував скорочення асортименту моделей та впровадження штучного інтелекту.

Відомо, що компанія скоротить глобальну лінійку з нинішніх 56 до 45 моделей, відмовившись від машин "з низькими показниками та перерозподіливши інвестиції у перспективні галузі", при цьому Nissan пообіцяв розширити вибір силових агрегатів, "надавши клієнтам більший вибір".

В рамках заходу були показані кросовери Nissan X-Trail (він же Rogue у Північній Америці) та Nissan Juke нових поколінь.

Новий Nissan Juke

Компактний Nissan Juke у новому поколінні остаточно перетворився на електромобіль. Екстер’єр моделі отримав численні гострі грані. У електромобіля на опублікованих офіційних зображеннях обидва бампери з чорного пластику, аналогічно оформлені накладки на боковинах і колісних арках.

У передніх дверей Juke третьої генерації висувні ручки, у задніх механізм вбудований у рамку дверей. Кросовер отримав чорні колісні диски, а також головну оптику складної форми. У прес-службі Nissan зазначили, що повноцінна прем’єра Juke третього покоління пройде навесні 2027 року.

Інші новинки бренду

Новий Nissan X-Trail буде доступний у вигляді гібрида з фірмовою системою e-Power. Повідомляється, що він отримав два електромотори, і взагалі має потужну установку, але всі подробиці про неї розкриють пізніше. Повноцінну прем'єру цей кросовер справить до кінця поточного року.

Одночасно компанія анонсувала повернення позашляховика Nissan Xterra та суперкара Skyline. Xterra побудують на новій рамній платформі з мотором V6. Головним ринком для Xterra будуть Штати, там налагодять виробництво.

Про новий Nissan Skyline інформації ще менше. Зважаючи на все, модель залишиться седаном. Головним ринком буде Японія, там повноцінного запуску чекають наступного року. Новинці пророкують бітурбований двигун V6 3.0 та механіку.

Нова стратегія бренду

Весь модельний ряд умовно поділили на чотири категорії. До Heartbeat ("Серцебиття") належать моделі, які "втілюють у собі ідентичність, емоційну цінність та інновації" компанії.

Категорія Core ("Ядро") включає машини, що підтримують "глобальний бізнес за рахунок масштабу та стабільності". Growth ("Зростання") - це моделі, націлені "на розширення там, де виникає попит". Ну а категорія Partner ("Партнер") - моделі, які розширюють охоплення ринку "за рахунок співпраці".

"Ведучими" ринками для Nissan оголошено Японію, США та Китай. Так, рідна країна залишається полігоном для випробувань передових технологій. У Штатах компанія планує розвиватись у сегменті великих автомобілів, підтримуючи це прагнення "високим рівнем локалізації".

Загальна мета бренду у США – повернутися до реалізації мільйона машин на рік до 2030 фінансового року. У Китаї компанія також має намір наростити продажі, а ще розроблені і вироблені там автомобілі поставлятимуть на експорт.