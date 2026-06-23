Как не ошибиться с типом кузова авто и не потратить деньги зря: несколько важных советов

Главное

И х становится все меньше - автопроизводители резко сокращают количество типов кузовов, в том числе и некогда популярных

- автопроизводители резко сокращают количество типов кузовов, в том числе и некогда популярных Сегодня действует правило "одна модель - один кузов" , а раньше одна модель имела до десятка кузовов

, а раньше одна модель имела до десятка кузовов С него все начинается - почему именно кузов определяет основные качества автомобиля

- почему именно кузов определяет основные качества автомобиля Деньги на ветер - как не ошибиться с выбором типа кузова и не разочароваться в машине.

Фото: у кроссоверов, доминирующих на рынке новых авто, на самом деле проблемы с практичностью (freepik.com)

Проверьте, не обманывают ли вас с типом кузова

О том, насколько важен фактор типа кузова при выборе машины, говорит тот факт, что производители иногда лукавили, представляя свои модели, мягко говоря, под не совсем честным названием.

Например, под видом купе (и с соответствующим словом в названии) часто продавали седаны-тудоры и банальные хэтчбеки с четырьмя комфортабельными сиденьями, большим багажником и высоким потолком.

В частности, речь идет о "тройках" BMW, Nissan "сотых" серий типа 100 NX, 300 ZX, Renault Megane Coupe и до сих пор популярном Hyundai Coupe. А еще - Phaeton, который на самом деле был седаном, Barchetta и целая когорта Spider’ов, которые на самом деле были более практичными родстерами…

Автоэксперт Дмитрий Чабан, тест-пилот команды Tyres Testing Group, напоминает основные правила выбора типа автомобиля и конкретной модели в частности:

"Согласитесь, никому не хочется выложить немалые деньги за желанный автомобиль, а потом испытать разочарование от покупки. А такое возможно, если на этапе выбора автомобиля не уделить внимание ключевым моментам.

Избежать этого просто. Если вы регулярно ездите всей семьей, то приезжайте в автосалон все вместе - и представьте, что уже пользуетесь выбранной машиной.

Проверьте, насколько удобно всем садиться и выходить из салона. Рассядтесь по своим местам и посмотрите, хватит ли места всем членам семьи.

Проверьте, поместится ли в багажник все, что вы часто возите с собой (велосипеды, коляску, спортивный или туристический инвентарь), и не придется ли для этого теснить пассажиров, сдвигая или складывая задний ряд. А также оцените, насколько удобно и легко загружать и разгружать багажник".

Выбирайте более удобный вариант, а не кроссовер

Помимо модных суперпопулярных кроссоверов, существует актуальный перечень кузовов, которые на самом деле служат не моде, а удовлетворению потребностей различных категорий потребителей. Напомним здесь о них, честно упомянув их плюсы и минусы.

Лифтбэк - правильная альтернатива

Возможно, это название известно не всем, но все знают такие автомобили. Skoda Octavia, ЗАЗ "Славута", Tesla Model S, Renault Laguna, Volkswagen Arteon, BMW 4 Series Gran Coupé…

У лифтбека (от англ. - "поднимающийся зад") те же основные признаки, что и у хэтчбека (от англ. - "люк сзади"):

общий с 5-местным салоном багажник за задним диваном;

наклонная крышка багажника с окном (люк);

складной задний диван - для увеличения грузового пространства.

Отличие от хэтчбека - более вместительный багажник благодаря более длинной задней части кузова. Положительный бонус - более длинную корму дизайнеры часто оформляют со "ступенькой", которая имитирует более престижный тип кузова - седан.

Преимущество перед кроссовером-внедорожником в том, что лифтбэк - это обычный легковой автомобиль, более компактный и дешевый в содержании и при заправке.

Лифтбеки достаточно широко представлены как в актуальных модельных линейках, так и на вторичном рынке. Кстати, это один из немногих типов кузова, которые более или менее успешно сопротивляются нашествию кроссоверов - модных, но не столь практичных.

Универсал - только плюсы

Еще один неподвластный моде тип автомобиля. Он такой же длинный, как и лифтбэк, но имеет заднюю часть не по-спортивному наклоненную, а откровенно "прямоугольную".

Благодаря вертикальному заднему люку (у нас часто говорят "ляда") универсал имеет более вместительный багажник и соответствующее прозвище - "сарай". Все "легковые" преимущества сохраняются, из недостатков - немного меньший комфорт из-за жесткой подвески, холодный зимой и гулкий большой салон.

Показательно, что кузов универсала имеют почти все кроссоверы, которые сегодня доминируют на рынке новых автомобилей и противовес которым мы ищем в этой статье.

Но универсалы-кроссоверы имеют меньшую вместимость, чем универсалы-легковушки . Причина - в больших колесах кроссовера, в его более сложной задней подвеске и в туннелях для узлов привода на заднюю ось.

А еще универсал - единственный вариант кузова для суперпопулярного в Европе, и в частности в Украине, Volkswagen Passat B9.

Фото: вен - автомобиль вагонной компоновки - на самом деле самый практичный из всех (gettyimages.com)

Компактвен - уничтожен как класс?

С технической точки зрения вен - самый рациональный автомобиль: ни один сантиметр полезной площади пола кузова не "гуляет" зря. Вся машина покрыта высокой крышей, и все пространство под ней используется для размещения людей и грузов.

Причем это преимущество характерно для всех размерных классов - то есть для моделей, созданных на базе седанов/хэтчбеков В-, С- и D-классов (о микроавтобусах коммерческого класса типа VW Transporter мы здесь не говорим - они однозначно больше).

Преимущества перед большинством других типов - простор, свободная вертикальная посадка, часто - возможность трансформации планировки. Очень удобно, когда кресла и другую "мебель" в салоне можно перемещать, демонтировать или разворачивать друг к другу в режим "гостиная".

Да, чаще всего такие автомобили оказываются больше по высоте, хуже управляются и требуют больше топлива, но трудно найти что-то более удобное для большой семьи или просто для дальнего путешествия. Однако в Европе легковые автомобили вагонной (однообъемной) компоновки практически исчезли из каталогов ведущих брендов.

Тем не менее, следует отметить, что компактные минивэны на шасси легковых автомобилей все еще держатся на рынке - правда, только за морями-океанами. В Японии и Америке и сегодня на конвейере остаются несколько относительно компактных "вагонов". То есть при желании такую машину можно найти не только в подержанном виде.

В заключение

По большому счету, неважно, какой кузов вы выберете для своего авто - вы можете даже не знать, как он называется. Главное, чтобы машина максимально соответствовала вашим потребностям.

Для точного выбора автоэксперт Дмитрий Чабан советует обязательно совершить пробную поездку на интересующей вас машине. И проверить, все ли вас устраивает во время движения - посадка, обзорность в зеркалах и через стекла, реакции силового агрегата при вашей манере вождения, работа тормозов и подвески, уровень шума.

А чтобы окончательно понять, какая модель "ваша", а какая нет, нужно осмотреть и сравнить несколько машин с разными типами кузова. Как известно, идеального авто не бывает, но лучшим будет то, которое вы выберете из нескольких интересующих вас вариантов.