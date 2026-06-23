Як не помилитись з типом кузова авто й не витратити гроші дарма: кілька важливих порад

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Ї х все менше - автовиробники критично скорочують типи кузовів, у тому числі і колись популярні

- автовиробники критично скорочують типи кузовів, у тому числі і колись популярні Сьогодні діє правило "одна модель - один кузов" , а колись одна модель мала до десятка кузовів

, а колись одна модель мала до десятка кузовів З нього все починається - чому саме кузов визначає головні якості автомобіля

- чому саме кузов визначає головні якості автомобіля Гроші на вітер - як не помилитись з вибором типу кузова і не розчаруватись у машині.

Фото: кросовери, які домінують на ринку нових авто, насправді мають проблеми з практичністю (freepik.com)

Перевірте, чи вас не дурять з типом кузова

Про те, наскільки важливий чинник типу кузова при виборі машини, говорить той факт, що виробники іноді лукавили, презентуючи свою моделі, м’яко кажучи, під не зовсім чесною назвою.

Наприклад, під виглядом купе (і з відповідним словом у назві) часто продали седани-тудори і банальні хетчбеки з чотирма комфортабельними сидіннями, великим багажником і високою стелею.

Зокрема, йдеться про "трійки" BMW, Nissan`и "сотих" серій типу 100 NX, 300 ZX, Renault Megane Coupe і дотепер популярне Hyundai Coupe. А ще - Phaeton, який на ділі був седаном, Barchetta і ціла когорта Spider’ів, які насправді були більш практичними родстерами…

Автоексперт Дмитро Чабан, тест-пілот команди Tyres Testing Group, нагадує головні правила вибору типу автомобіля і конкретної моделі зокрема:

"Погодьтеся, нікому не хочеться викласти чималі гроші за жаданий автомобіль, а потім відчути розчарування від покупки. А таке можливо, якщо на стадії вибору автомобіля не приділити увагу головним моментам.

Уникнути цього просто. Якщо ви регулярно їздите сім'єю, то приїжджайте у автосалон усі разом - і уявіть, що вже користуєтесь обраною машиною.

Перевірте, наскільки зручно всім сідати і висаджуватися в салон. Розмістіться на своїх місцях і подивися, чи досить простору всім членам сім'ї.

Перевірте, чи вмістить багажник все, що ви часто возите із собою (велосипеди, коляску, спорт- або туристичний інвентар) і чи не доведеться для цього утискати пасажирів, зрушуючи або складаючи задній ряд. А також оцініть наскільки зручно і легко завантажувати та розвантажувати багажник".

Обирайте більш зручне, а не кросовер

Крім модних суперпопулярних кросоверів, існує актуальний перелік кузовів, які насправді служать не моді, а задоволенню потреб різних категорій споживачів. Нагадаємо тут про них, по-чесному згадавши їхні плюси і мінуси.

Ліфтбек - правильна альтернатива

Можливо, ця назва відома не усім, але усі знають такі автомобілі. Skoda Octavia, ЗАЗ "Славута", Tesla Model S, Renault Laguna, Volkswagen Arteon, BMW 4 Series Gran Coupé…

У ліфтбека (від англ. - зад піднімається) ті самі головні ознаки, що й в хетчбека (від англ. ззаду люк):

спільний з 5-місним салоном багажник позаду заднього дивану;

похила кришка багажника з вікном (люк);

складаний задній диван - для збільшення вантажного простору.

Відмінність від хетчбека - більший багажник завдяки довшій задній частині кузова. Позитивний бонус - довшу корму дизайнери часто роблять зі "сходинкою", яка імітує більш статусний тип кузова - седан.

Перевага перед кросовером-позашляховиком в тому, що ліфтбек це звичайне легкове авто, компактніше і дешевше в утриманні і при заправці.

Ліфтбеки достатньо широко представлені і в актуальних модельних лінійках, і на вторинному ринку. До речі, це один з небагатьох кузовів, які більш-менш успішно опираються нашестю кросоверів - модних, але не таких практичних.

Універсал - суцільні переваги

Ще один непідвладний моді тип авто. Він такий самий довгий, як і ліфтбек, але має задок не по-спортивному похилений, а відверто "прямокутний".

Завдяки вертикальному задньому люку (часто кажуть ляда) універсал має більш місткий багажник і відповідне прізвисько - сарай. Усі "легкові" переваги зберігаються, з недоліків - трохи менший комфорт через жорстку підвіску, холодний взимку і лункий великий салон.

Показово, що кузов універсал мають майже всі кросовери, які домінують сьогодні на ринку нових авто і противагу яким ми шукаємо в цій статті.

Але універсали-кросовери мають меншу місткість, ніж універсали-легковики. Причина - у великих колесах кросовера, у його складнішій задній підвісці, і в тунелях для вузлів приводу на задню вісь.

А ще універсал - єдиний варіант кузова для суперпопулярного в Європі, і зокрема в Україні, Volkswagen Passat B9.

Фото: вен - авто вагонного компонування - насправді найбільш практичний серед усіх (gettyimages.com)

Компактвен - знищено як клас?

З технічної точки зору вен - найбільш раціональний автомобіль: жоден сантиметр корисної площі підлоги кузова не "гуляє" даремно. Вся машина накрита високим дахом і весь простір під ним використовується для розміщення людей і вантажів.

Причому цей плюс працює у венах всіх розмірних класів - тобто створених на шасі седанів/хетчбеків В-, С- і D-класів (про мікроавтобуси комерційного класу типу VW Transporter ми тут не говоримо - вони однозначно більші).

Переваги перед більшістю інших типів - простір, вільна вертикальна посадка, часто - можливості трансформації планування. Дуже зручно, коли крісла та інші "меблі" в салоні можна переміщувати, демонтувати чи розвертати одне до одного в режим "вітальня".

Так, найчастіше вени виходять більшими за висотою, гірше керуються і потребують більше пального, але важко знайти щось зручніше для великої родини чи просто для далекої подорожі. Але в Європі легкові машини вагонного (однооб’ємного) компонування практично зникли з каталогів провідних брендів.

Проте, слід сказати, що компактні вени на шасі легкових машин ще тримаються на ринку - щоправда, тільки за морями та океанамим. В Японії та Америці і сьогодні залишаються на конвеєрі кілька відносно компактних "вагонів". Тобто за бажання таку машину можна знайти не тільки у вживаному вигляді.

На завершення

За великим рахунком, неважливо, який кузов ви оберете для вашого авто – ви можете навіть не знати, як він називається. Головне, щоб машина максимально відповідала вашим потребам.

Для точного вибору автоексперт Дмитро Чабан радить обов’язково здійснити пробну поїздку на машині, яка вам цікава. І перевити, чи все влаштовує вас під час руху - посадка, оглядовість по дзеркалах та через стекла, реакції силового агрегату при вашій манері їзди, робота гальм та підвіски, рівень шумів.

А щоб остаточно зрозуміти, яка модель "ваша", а яка ні, потрібно оглянути і порівняти кілька машин з різними типами кузова. Як відомо, ідеального авто не буває, але найкращим буде те, яке ви відберете з кількох цікавих варіантів.