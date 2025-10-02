RU

Названы лучшие автомобильные двигатели года: полный перечень

Фото: названы лучшие автомобильные двигатели года (mediapool.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

В США назвали лучший двигатель года в автомобильной промышленности. В последнее время в этом конкурсе участвуют не только ДВС, но также гибридные системы и электрические силовые агрегаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ward's Auto.

Отмечается, что жюри оценивает силовые агрегаты по мощности, крутящему моменту, уровню шума и вибраций, экономичности и внедренным технологиям. При этом, в нем нет единого победителя: жюри определяет десятку лучших.

В 2025 году девять из десяти победивших силовых агрегатов имеют ту или иную форму электрификации.

При этом гибридные силовые установки заняли пять позиций среди нынешних победителей против одного чистого ДВС и четырех электрических систем. Победители 2025 года были выбраны из 28 номинантов, включая 20 электромобилей.

В 2025 году победителями стали следующие силовые установки:

  • BMW M5: гибридная силовая установка (V8 4.4 битурбо + электромотор)
  • Chevrolet Corvette ZR1: бензиновый V-8 5.5 битурбо
  • Dodge Charger Daytona: электрическая силовая установка
  • Ford F-150: гибридная силовая установка (V6 3.5 турбо + электромотор)
  • Honda Civic Hybrid: гибридная силовая установка (R4 2.0 + электромотор)
  • Hyundai Ioniq 9: электрическая силовая установка
  • Lexus LX 700h: гибридная силовая установка (V6 3.4 битурбо + электродвигатель)
  • Lucid Gravity: электрическая силовая установка
  • Mercedes-AMG E 53: гибридная силовая установка (R6 3.0 турбо + электромотор)
  • Nissan Leaf: электрическая силовая установка.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в кроссоверах Porsche, Lamborghini и Audi обнаружили риск утечки топлива. Неприятный инцидент коснулся сразу трех премиальных брендов, входящих в концерн Volkswagen.

