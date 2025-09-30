ua en ru
Утечка бензина может вызвать пожар: Porsche и Lamborghini отзывают спортивные кроссоверы

Вторник 30 сентября 2025 15:31
UA EN RU
Утечка бензина может вызвать пожар: Porsche и Lamborghini отзывают спортивные кроссоверы Фото: Porsche и Lamborghini отзывают спортивные кроссоверы (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

В кроссоверах Porsche, Lamborghini и Audi обнаружили риск утечки топлива. Неприятный инцидент коснулся сразу трех премиальных брендов, входящих в концерн Volkswagen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Наибольшее количество машин, подпадающих под отзыв, а именно 107, принадлежит Porsche. Речь идет о моделях Panamera, Panamera E-Hybrid и Cayenne, сошедших с конвейера в период с 2024 года.

В чем проблема

Согласно официальным данным, крепления топливного насоса высокого давления на этих автомобилях могли быть зафиксированы с недостаточным усилием. По словам экспертов, этот технический дефект способен привести к серьезным последствиям - утечке бензина. Причем риск пожара оказался абсолютно реальным.

Неисправности у Lamborghini

Ранее в сентябре стало известно о возгорании автомобиля другой марки, принадлежащего Volkswagen, на котором был установлен двигатель с той же сборочной линии. Пламя охватило новый Lamborghini Urus 2025 года выпуска. Перед инцидентом водитель почувствовал стойкий запах бензина, а на панели приборов загорелся сигнал тревоги. К счастью, обошлось без жертв, но автовладелец до сих пор шокирован пережитым.

После этого был зафиксирован еще один инцидент, но на этот раз без открытого огня. При проверке этого случая, и тоже с Urus, специалисты обнаружили, что в двигателе скопилось около 16 литров бензина.

Кто признан виновным

Расследование показало, что проблема в производственном процессе. Из-за неисправного сканера рабочие сначала использовали нештатный инструмент для затяжки, а дальнейшая ручная проверка и подтяжка были проведены с нарушением регламента.

Ответственность за этот дефект легла на инженеров Porsche, поскольку проблема была обнаружена на их производственной линии. Помимо 107 автомобилей Porsche, под отзыв попали 14 кроссоверов Lamborghini Urus 2025 года и один Audi SQ7 того же модельного года.

Ранее сообщалось, что Porsche откажется от выпуска семейства спортивных автомобилей 718 в течение следующих шести месяцев. Четвертое поколение модели находится на завершающей стадии жизненного цикла.

