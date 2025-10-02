Названі найкращі автомобільні двигуни року: повний перелік

Зазначається, що журі оцінює силові агрегати за потужністю, крутним моментом, рівнем шуму та вібрацій, економічності та впровадженим технологіям. При цьому, в ньому немає єдиного переможця: журі визначає десятку найкращих.

У 2025 році дев'ять із десяти силових агрегатів, що перемогли, мають ту чи іншу форму електрифікації.

При цьому гібридні силові установки посіли п'ять позицій серед цьогорічних переможців проти одного чистого ДВЗ та чотирьох електричних систем. Переможців 2025 року було обрано з 28 номінантів, включаючи 20 електромобілів.

У 2025 році переможцями стали такі силові установки: