Легендарный Ford Bronco превратили в кабриолет: вот как выглядит эффектный внедорожник

В 1965 году Ford Bronco первого поколения появился перед покупателями в трех образах: в виде трехдверного универсала, двухдверного пикапа и стильного родстера, вообще лишенного дверей.

Классическая модель

Такой Bronco Roadster оказался не слишком популярным и продержался на конвейере лишь до конца 1968 модельного года.

Но именно он стал источником вдохновения для нового концепта. Современный внедорожник полностью лишен не только крыши, но и всего каркаса выше дверей. Стандартная багажная "калитка" заменена аутентичным откидным бортом, на нем красуется большой логотип Ford в ретростиле. Современные бамперы заменены простейшими стальными балками.

Что в салоне

Пороги и задние крылья частично окрашены в насыщенный красный цвет, на котором хорошо заметна юбилейная графика. У прообраза из шестидесятых позаимствован дизайн колес фирмы Fifteen52.

Правда, теперь они не белые штампованные, а легкосплавные и полированные. Полноразмерная запаска установлена прямо за спинками передних сидений. Сами сиденья лишены подголовников и обтянуты кожзаменителем, как у оригинального образца.

Что под капотом

Никаких технических подробностей о концепте не заявлено. Однако, судя по рычагу шестиступенчатой "механики", концепт Ford Bronco Roadster оснащен турбочетверкой 2.3 EcoBoost (304 л.с., 440 Нм), ведь только с таким мотором сочетается механическая коробка передач.