Легендарний Ford Bronco перетворили на кабріолет: ось як виглядає ефектний позашляховик

У 1965 році Ford Bronco першого покоління з'явився перед покупцями у трьох образах: у вигляді тридверного універсала, дводверного пікапа та стильного родстера, взагалі позбавленого дверей.

Класична модель

Такий Bronco Roadster виявився не надто популярним і протримався на конвеєрі лише до кінця 1968 року модельного року.

Але саме він став джерелом натхнення для нового концепту. Сучасний позашляховик повністю позбавлений не тільки даху, але й усього каркаса вище дверей. Стандартна багажна "хвіртка" замінена автентичним відкидним бортом, на ньому красується великий логотип Ford в ретростилі. Сучасні бампери замінені найпростішими сталевими балками.

Що в салоні

Пороги та задні крила частково забарвлені у насичений червоний колір, на якому добре помітна ювілейна графіка. У прообразу із шістдесятих запозичений дизайн коліс фірми Fifteen52.

Щоправда, тепер вони не білі штамповані, а легкосплавні та поліровані. Повнорозмірна запаска встановлена прямо за спинками передніх сидінь. Самі сидіння позбавлені підголівників і обтягнуті шкірозамінником, як у оригінального зразка.

Що під капотом

Жодних технічних подробиць про концепт не заявлено. Однак, судячи з важеля шестиступінчастої "механіки", концепт Ford Bronco Roadster оснащений турбочетвіркою 2.3 EcoBoost (304 к.с., 440 Нм), адже тільки з таким мотором поєднується механічна коробка передач.