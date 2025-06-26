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Кроссовер Ford Explorer подготовили для бездорожья и показали на официальных фото

Четверг 26 июня 2025 16:11
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Кроссовер Ford Explorer подготовили для бездорожья и показали на официальных фото Фото: кроссовер Ford Explorer подготовили для бездорожья (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Ford Explorer шестого поколения получил внедорожную модификацию под названием Tremor. Спецверсию с таким названием уже имеют пикапы Ford, а в прошлом году ее начали предлагать и для пассажирских машин - рамных внедорожников Everest и Expedition.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Ford Explorer Tremor внешне он отличается от обычных машин желтым декором на кузове и горизонтальной планкой на решетке радиатора, в которую встроены дополнительные прожекторы.

Кроссовер Ford Explorer подготовили для бездорожья и показали на официальных фото

Что изменилось снаружи

Также версия Tremor имеет измененные бамперы, улучшающие геометрическую проходимость, и силовую защиту двигателя. На машине также штатно установлены оригинальные 18-дюймовые колеса с внедорожными шинами Bridgestone Dueler.

Кроссовер Ford Explorer подготовили для бездорожья и показали на официальных фото

Как обновился салон кроссовера

Желтый декор есть и в салоне - на сиденьях, дверях, передней панели и рулевом колесе. Кроссоверы в версии Tremor изначально неплохо оснащены. Предусмотрены помощник CoPilot 360 2.0 с камерами кругового обзора и система автономного вождения BlueCruise 1.5. Передние кресла имеют функцию массажа, а за доплату предложена аудиосистема B&O с четырнадцатью динамиками.

Кроссовер Ford Explorer подготовили для бездорожья и показали на официальных фото

Технические особенности

Подвеска в версии Tremor поднята на 25 мм, установлены другие пружины и стабилизаторы. Полный привод входит в стандартное оснащение, хотя у других вариантов модели за него нужно доплачивать, а также установлен задний дифференциал Torsen с самоблокировкой. Для версии Tremor предложено два двигателя на выбор.

Базовая "турбочетверка" EcoBoost объемом 2,3 л развивает 304 л.с. и 420 Нм, а старший двигатель V6 3.0 EcoBoost выдает 406 л.с. и 563 Нм. Коробка передач - только десятиступенчатый "автомат". Ford Explorer Tremor выйдет на американский рынок осенью, поэтому цены еще не объявлены.

Кроссовер Ford Explorer подготовили для бездорожья и показали на официальных фото

Ранее сообщалось, что Ford отзывает миллион машин из-за критического недостатка - на автомобилях может "заглючить" задняя камера. В некоторых версиях программного обеспечения изображение с камеры зависает, отображается с задержкой или его совсем нет. Из-за этого дефекта в США объявлена кампания по отзыву.

Всего в прошлом году Ford пришлось отозвать два миллиона автомобилей - кампания касалась только модели Explorer. Выяснилось, что у внедорожников, произведенных с 2011 по 2019 год, во время движения может отлететь внешняя отделка передней стойки лобового стекла.

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