Когда нужно включать поворотники на кольце: водители спорят, хотя ответ есть в ПДД

Правила использования указателей поворота на кольце вызывают множество дискуссий. На самом деле ПДД четко определяют, когда сигнал обязателен, а когда нет.

Согласно пункту 9.2 ПДД водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота перед началом движения, остановкой, перестройкой, поворотом или разворотом.

В то же время сам по себе въезд на перекресток с круговым движением не считается поворотом. Если водитель двигается своей полосой без перестройки, обязанности включать левый указатель поворота нет.

Если во время движения по кольцу нужно изменить полосу, перед перестройкой необходимо включить соответствующий указатель поворота.

Обязательно использование правого указателя перед выездом из кольца, ведь именно этот маневр считается поворотом направо.

В то же время пункт 9.4 ПДД отмечает, что сигнал указателем поворота не должен вводить в заблуждение других участников дорожного движения. Потому включать поворотник без намерения выполнить соответствующий маневр нельзя.

Итак, во время проезда кольца главное правило простое: поворотники нужно использовать не "по привычке", а согласно конкретному маневру, выполняемому водителем. Это помогает избежать недоразумений и сделать движение более безопасным для всех участников дорожного движения.



Могут оштрафовать за неправильное использование поворотников

За неправильное использование указателей поворота водитель может получить штраф.

Часть 2 статьи 122 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил пользования предупредительными сигналами во время начала движения или изменения его направления.

Размер штрафа составляет 510 гривен.