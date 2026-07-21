Коли треба вмикати поворотники на кільці: водії сперечаються, хоча відповідь є в ПДР

Правила використання покажчиків повороту на кільці викликають чимало дискусій. Насправді ПДР чітко визначають, коли сигнал обов'язковий, а коли - ні.

Згідно з пунктом 9.2 ПДР, водій зобов'язаний подавати сигнали світловими покажчиками повороту перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом.

Водночас сам по собі в'їзд на перехрестя з круговим рухом не вважається поворотом. Якщо водій рухається своєю смугою без перестроювання, обов'язку вмикати лівий покажчик повороту немає.

Якщо ж під час руху по кільцю потрібно змінити смугу, перед перестроюванням необхідно увімкнути відповідний покажчик повороту.

Обов'язковим є використання правого покажчика перед виїздом із кільця, адже саме цей маневр вважається поворотом праворуч.

Водночас пункт 9.4 ПДР наголошує, що сигнал покажчиком повороту не повинен вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Тому вмикати поворотник без наміру виконати відповідний маневр не можна.

Отже, під час проїзду кільця головне правило просте: поворотники потрібно використовувати не "за звичкою", а відповідно до конкретного маневру, який виконує водій. Це допомагає уникнути непорозумінь і зробити рух безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху.



Чи можуть оштрафувати за неправильне використання поворотників

За неправильне використання покажчиків повороту водій може отримати штраф.

Частина 2 статті 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами під час початку руху або зміни його напрямку.

Розмір штрафу становить 510 гривень.