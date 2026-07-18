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Колеса военного времени: ТОП-6 событий, изменивших привычки украинских водителей

08:08 18.07.2026 Сб
7 мин
Насколько повлияла война на предпочтения водителей - от каких авто они отказываются
aimg Игорь Широкун
Колеса военного времени: ТОП-6 событий, изменивших привычки украинских водителей Фото: так или иначе война зацепила каждого украинского автомобилиста (gettyimages.com)
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Потрясения меняют людей и их привычки не просто так – это реакция на угрозы и подсознательная попытка их избежать. Между тем, украинский автопарк за последние несколько лет заметно похорошел - это благодаря войне или вопреки?

О том, какие машины в Украине приобрели популярность во время войны и упали в цене, читайте в материале РБК-Украина .

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Главное

  • Автопарк Украины обновляется – откуда деньги
  • Здравый смысл доминирует - кроссоверы все еще не победили
  • Богатым тоже тяжело – суперкаров в стране становится меньше
  • ГБО позиций не сдает , вопреки акцизам

Колеса военного времени: ТОП-6 событий, изменивших привычки украинских водителейФото: вторичный авторынок составляет более 90% продаж машин в стране (gettyimage.com)

Автомобильная Украина: пятилетка войны и… развития?

Вид наших автодорог заметно изменился за годы войны. В одних регионах на улицах исключительно броневики и камуфлированные пикапы, в других - в основном свежие кроссверы и электромобили, все меньше "Ланосов" и иномарок формата начала века.

Возможно, лет через двадцать-тридцать аналитики напишут исследование об украинском автомобильном феномене.

О воюющей стране, вычистившей со шротов Европы все пикапы и внедорожники - для фронта. И не прекратившая при том импорт суперкаров - для тыла. И которая, остановив пять своих автозаводов, упрямо импортировала разбитые машины из-за семи морей. И которая, несмотря ни на что, обеспечила своим гражданам "колеса", вполне адекватные ситуации и в нужном количестве.

Но сегодня мы разберемся в текущей ситуации по состоянию на пятый год войны и, возможно, подскажем автомобилистам, на чем будет лучше ездить. Предлагаем шесть знаковых событий, которые характеризуют нашу автомобильную жизнь и повлияют на ее дальнейший ход.

1. Подержанные авто победили.

Существенно продажи не упали и не выросли - за последние пять лет украинские автомобилисты покупают примерно одно и то же количество машин всех категорий.

Но вторичный рынок окончательно стал доминирующим. Имея деньги на новые машины, украинские потребители уверенно покупают б/у – но более высокого класса и более уважаемых брендов.

Сегодня продажи подержанных автомобилей в 12 – 13 раз превышают продажи новых – и такое соотношение остается более или менее стабильным на протяжении всех военных лет. Следовательно, именно вторичный рынок определяет общую динамику автомобильной жизни.

В абсолютных цифрах картина такова (на примере 2025 г.): 81 - 83 тысяч новых легковых автомобилей против 1,1 млн. подержанных (только что импортированные и внутренние перепродажи). И такой баланс мало различается от прошлых лет, при этом изменений в пользу новейших машин не наблюдается.

На фоне того, что когда-то в Украине доля новых машин в годовых продажах составляла не 7%, а 30 – 35%, можно сказать: подержанные уверенно победили!

Причем дело не только в благосостоянии населения: даже в условиях войны люди выбирают более статусные подержанные авто вместо новых бюджетных иномарок (отметим, отнюдь не китайских!) за те же деньги.

И деньги, кстати, у населения на достойные автомобили есть - вероятно, сказываются хорошие зарплаты военных и в оборонке. Достаточно посмотреть, насколько посвежел автопарк за последние несколько лет. Средний возраст машины, импортируемой для вторичного рынка - 9-10 лет, что очень неплохо даже по европейским меркам.

2. Электромобили: всплеск, падение и прочные позиции

В течение последней пятилетки в стране неуклонно рос спрос на электромобили. Пока в 2025 году каждая третья купленная импортированная машина, новая или подержанная, оказалась "электричкой" - более 107 тысяч. Плюс еще 35,8 тысячи - внутренние перепродажи.

Да, главным фактором была цена (льготы по пошлине и акцизу), но параллельно стало понятно, что украинскому потребителю не чужды новации. И в этом покупателей батарейных машин не испугали ни блекауты, ни подорожание света.

С января 2026-го льготы на ввоз электромобилей были отменены, импортные "электрички" подорожали почти на треть – и продажи электромобилей всех категорий упали до 7% рынка. Но потребитель понял и подтвердил, что электромобиль не экзотика, а вполне полезный транспорт - хотя и с определенными нюансами.

Автоэксперт Евгений Муджири, основатель проекта Autogeek, отмечает дополнительные изменения последних лет:

"Сегмент электромобилей сегодня разрушает старые стереотипы перепродажи . Еще несколько лет назад "электрички" теряли в цене значительно быстрее бензиновых аналогов.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, и достойные электрокары уверенно удерживают остаточную стоимость благодаря технологической зрелости – современному химическому составу батарей, иммунитету к быстрой зарядке и прозрачности мониторинга остаточного ресурса батареи (SoH – State of Health)”.

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3. Кроссоверы окончательно… не утвердились

Именно в последние годы украинский потребитель показал свою сознательность и устойчивость к мощному маркетинговому давлению.

Кроссоверы - модели модного класса SUV, атакующие во всех популярных сегментах рынка по всему миру, в Украине так и не одолели более практичных универсалов и хэтчбеков. При этом среди новых проданных машин эти псевдо-внедорожники преобладают (80 – 87 %), но в немалой степени потому, что выбор других типов ограничен.

А вот среди подержанных автомобилей - то есть там, где покупатель более свободен в выборе, в первую десятку моделей не попал ни один SUV. Весь топ-лист б/у моделей состоит из хэтчбеков, универсалов, компакт-вэнов и седанов.

Колеса военного времени: ТОП-6 событий, изменивших привычки украинских водителейФото: даже при ограниченном бюджете украинские водители выбирают авто классом повыше, пусть и подержанное (magnific.com)

4. Роскошь в законе сдает позиции

На самом деле тревожный сигнал: в стране кратно упали регистрации автомобилей высшего luxury-класса, причем и в отношении довоенного уровня, и в отношении первых военных лет.

Мы говорим о моделях, которые подпадают под обложение "налогом на роскошь" (25 тысяч грн в год) согласно специальному перечню Минэкономики Украины.

В частности, речь идет о Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati, McLaren и других элитных брендах. Попадают в этот перечень и отдельные модели более "народных" марок, если они не вписываются ценой в лимит 375 минимальных зарплат (в 2026 году это 3 242 625 грн.) – Porsche, Mercedes-Benz, Audi и т.д.

Суммарно в прошлом году машин этой группы приобрели только 504 штуки, при том что годом ранее – 1593, а в 2024-м – аж 2329 экземпляра. То есть тенденция устойчива: значит, богатые люди не спешат регистрировать люксовые машины в своей стране?

5. ГБО не отступает

Когда в 2024 г. автомобильные топлива начали облагать новыми акцизами, аналитики рынка высказывали опасения, что тема ГБО для автомобилей в Украине просто умрет. Не умерла, хотя получила мощный удар :

  • акциз на бензин увеличили на 29 евро;
  • акциз на сжиженный автогаз LPG подняли сразу на 96 евро;
  • акциз на LPG дополнительно увеличили еще раз – на 25 евро, уже в 2025 г.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн отмечает, что такое решение – это отмена давней акцизной льготы на так называемые альтернативные моторные топлива (Налоговый кодекс Украины образца 1.01.2011). Когда ее убрали в 2024 году, ставку акциза сделали пропорциональной калорийности газа по отношению к бензину.

Так или иначе, некоторое время цена газа была, мягко говоря, не очень выгодна автомобилистам газифицированных машин.

Но понемногу разница стоимости бензин-автогаз сгладилась, и в наши дни цена LPG составляет 52 – 55% от цены бензина А-95. То есть это в пределах нормального для всего мира соотношения в диапазоне 50 – 60 %.

6. Вариант Б: "битки" остаются с нами

После начала боевых действий закрылся канал поставок машин через черноморские порты. И казалось бы, на этом должна завершиться еще одна украинская автомобильная история - с покупкой и реанимацией битых машин с американских страховых аукционов. Но нет.

Поставщики таких лотов наладили логистику через балтийские порты Германии, Польши и Литвы. Дальнейшее путешествие по европейским автобанам добавило к цене разбитой машины еще 500 - 2000 долларов, но смысл все равно есть.

Правда, на эту сумму сузился "коридор ошибки" - когда из-за неправильно оцененной степени повреждений отреставрированный "биток" приближается по цене к целой машине этой же модели, которую можно приобрести в Украине.

Автоэксперт Роман Матвеев, руководитель проекта Motor Gas, конкретизирует:
"Самое выгодное теперь покупать из Америки автомобили среднего и высокого ценового диапазона . Поскольку цена кузовного ремонта в США достаточно высока, то "в тотал" (когда стоимость ремонта превышает остаточную стоимость автомобиля) списывают автомобили с вполне ремонтопригодными повреждениями".

Словом, несмотря на дополнительные риски, сегмент поврежденных в ДТП американских машин остался неотъемлемой частью украинского авторынка.

В заключение

Да, некоторые явления на авторынке за последние несколько лет можно считать судьбоносными. Но все ли они вызваны именно войной - вопрос открыт. Во всяком случае, гибкость рынка и способность потребителя к адаптации помогли нивелировать негативное влияние войны на важнейшие процессы.

Раньше в нашей публикации мы выясняли, в чем ошибаются новички при покупке своей первой машины и о том, чего нужно избегать в таких ситуациях.

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