В какой стране автомобили самые дешевые: какие признаки и причины доступности

Где искать самые дешевые автомобили в мире?

Вы удивитесь, но ответ - не Китай, который славится доступностью товаров, и не США, где европейские машины часто стоят почти вдвое меньше, чем в самом Старом Свете.

В первой четверти XXI века самые дешевые авто - в Индии. Эта густонаселенная и не слишком богатая страна, которая, тем не менее, стремительно развивается и сейчас занимает третье место в мире как по размеру автомобильного рынка, так и по объемам производства машин.

В прошлом 2024 году Индия обошла Японию и стала третьим по величине автомобильным рынком в мире по продажам легковых авто. Индийцы купили 5,2 миллиона новых легковых авто, средняя стоимость которых составляла 10,9 тысяч долларов. В Украине последние несколько лет эта сумма превышает 30,0 тысяч долларов

Большинство индийских автомобилей - это компактные и субкомпактные модели. ТОП-5 самых популярных марок таков:

Maruti Suzuki

Tata

Hyundai

Toyota

Kia

Хотя львиная доля авто - эконом-класса (самая популярная модель в 2024 году - малыш Suzuki Wagon R), некоторые бренды предлагают и премиум-модели, такие как Toyota Camry или Land Cruiser 300. Интересно, что престижные модели стоят не дешевле, чем в Европе, но бюджетные модели действительно недорогие - есть полноценные машины за базовые 4,3 тысячи долларов.

Эти машины часто производят прямо в Индии, и многие из них разработаны местными инженерами. Правительство активно поддерживает национальное автопроизводство, что объясняет такие впечатляющие показатели.

Такие бренды, как Maruti и Hyundai, которые вместе контролируют около 70% рынка, предлагают модели, специально созданные под запросы индийских водителей - независимо от того, где они были спроектированы. А дизайн некоторых сугубо индийских авто можно назвать современным и уникальным, ведь здесь не принято бездумно копировать - как это делают в некоторых соседних странах.

Сколько стоит самая дешевая машина в Индии

Говорить о конкретных ценах на автомобили в Индии непросто. В каждом из 26 индийских штатов действуют свои местные законы и свой уровень налогов. Поэтому есть понятие "цена в салоне" - своего рода чистая цена без дополнительных платежей, регистрации и пр. В нашем рейтинге мы старались опираться именно на эти цифры.

Второй прайс - "цена на дороге", которая бывает примерно на 10-12% выше, но это уже речь идет о готовой к эксплуатации машине в определенном регионе страны.

Фото: Maruti Suzuki Alto К10 (varunmaruti.com)

Maruti Suzuki Alto К10 $4800

Похоже, на сегодня это самый дешевый полноценный автомобиль в мире. Фактически это типичный японский кейкар с его стандартной длиной 3,4 м. Трехцилиндровый 1,0-литровый двигатель развивает 68 л.с., существует более дорогая версия с заводским ГБО под природный газ CNG (сжатый метан).

Фото: Renault Kwid (wikimedia.org)

Renault Kwid $5000

Специфическая небольшая машинка (меньше хэтчбека Renault Sandero), доступная только в Индии и Латинской Америке. В техническом плане типичный для индийского типажа набор: три цилиндра, передний привод, коробка-"робот" за доплату. В Индии машина очень успешна, и не в последнюю очередь из-за своей демократичной цены.

Фото: Tata Punch (wikimedia.org)

Tata Punch $7100

Симпатичный и по нашим меркам кроссовер с клиренсом 187 см, но без полного привода. Имеет трехцилиндровый мотор объемом 1,2 л на 86 л.с., стандартную подвеску McPherson спереди и торсионную балку сзади. Несмотря на простенькое шасси, модель насыщена электроникой, в том числе и системами помощи водителю. Конечно, за доплату можно получить роботизированную коробку вместо механики.

Фото: Bajaj Qute (bajajauto.com)

Bajaj Qute $2900

Похоже, это на сегодня самый дешевый четырехколесный транспорт с кабиной в мире - хотя он и позиционируется не как авто, а как квадроцикл (мотоколяска). Заявить ее на рынке как автомобиль мешает несоответствие автомобильным нормам безопасности.

Длина Bajaj Qute 2752 мм, ширина - 1312 мм, а высота - 1652 мм, под оболочкой спрятан одноцилиндровый моторчик мощностью 13 л.с. Машинка развивает 70 км/ч, но только при минимальной нагрузке - с одним лишь водителем внутри, без пассажиров и дополнительного груза. Расход топлива не более 3 л/100 км.

Вывод

С одной стороны, действительно, автомобили в Индии дешевые. Однако они все равно доступны очень небольшой части населения, на порядок большая часть которого имеет в семейном гараже лишь мопед или мотоцикл. Короче говоря, количество автомобилей на душу населения в Индии в три раза меньше, чем в Украине.