Какие машины продаются лучше всего: перечень моделей и маркеров

Покупая очередное авто, мы как правило используем деньги, полученные от продажи предыдущей машины. Поэтому для многих автомобилистов так важно иметь машину, которую потом можно легко и выгодно продать.

О том, как выбрать автомобиль, который потом будет несложно продать, читайте в материале РБК-Украина .

Что важно для покупателей авто

Вкусы автомобилистов чрезвычайно разнообразны, но автопроизводители научились угождать всем потребителям, с минимальными затратами на производство. Рынок и сервисная инфраструктура устроены так, что в каждой стране есть популярные авто, которые местные потребители выбирают чаще всего. В чем причина востребованности именно конкретных моделей?

- Доступная цена. Люди выбирают машины, которые соответствуют их финансовым возможностям. Премиальные модели среди популярных встречаются реже, потому что средние классы B и C доступнее. В то же время, дешевое авто, каким бы доступным оно ни казалось, не пользуется спросом, если оно не выполняет ожидаемых функций.

- Практичность и качество. Автомобили, имеющие современные технические характеристики, достаточный уровень надежности, комфортный салон и повсеместно доступный сервис - именно они становятся лидерами продаж. Например, хотя "Таврия" недорогая, ее не выбирают массово из-за отсутствия современных характеристик.

- Широкое предложение модели на рынке. Редкие модели бывает сложно обслуживать, и детали к ним трудно найти. Зато машины с повсеместным присутствием на дорогах традиционно обеспечены сервисной поддержкой и постоянным наличием запчастей.

- Популярный бренд. Для украинского потребителя бренд имеет большое значение - как и для европейца. Известные марки имеют более высокое доверие, и именно их чаще покупают. Хотя в последнее время появляется целая прослойка молодых потребителей, которые обращают внимание не столько на бренд авто, сколько на уровень его оснащения электронными устройствами.

Автомобильные предпочтения в Украине

Украинский рынок не слишком отличается от европейского, за исключением одного нюанса - среди новых авто наибольшим спросом пользуются кроссоверы (SUV). Они почти полностью составляют топ-10 продаж новых авто (исключение как правило одно - легковая Skoda Octavia).

А вот среди подержанных машин фаворитами остаются седаны, хэтчбеки и универсалы, ведь именно такие модели активно эксплуатируются в Европе и массово завозятся в Украину предпринимателями-перекупщиками.

Наиболее покупаемые марки и модели

Хотя бренд важен, первым критерием выбора является все же модель - ее габариты, вместительность и долговечность. В Украине самые популярные легковые авто - это представители средних классов, в частности C и C+:

- Volkswagen Golf

- Renault Megane

- Skoda Octavia

- Ford Focus

Лидером в бизнес-классе остается Volkswagen Passat, как в кузове седан, так и универсал (несколько последних поколений).

Среди новых моделей в нашей стране популярностью пользуются:

- Renault Duster

- Toyota RAV-4

- Toyota Land Cruiser Prado

Модели классов A и B почти не попадают в топ продаж, потому что в подержанном виде украинские пользователи покупают их не так охотно. Но можно сказать, что среди них больше всего популярны:

- Skoda Fabia

- Chevrolet Aveo

Фото: несмотря на приверженность потребителей к определенным маркам, довольно легко можно продать и не популярную машину - если она в хорошем состоянии (freepik com)

История автомобиля

Большинству покупателей подержанных авто хотелось бы знать все о прошлом машины. Понятно, что скорее купят ту, которая эксплуатировалась бережливо. Например, в качестве второго авто в семье, как транспорт домохозяйки или пенсионерки и тому подобное. Такие истории чаще всего неправдивы, но, как ни странно, до сих пор срабатывают.

При продаже машины с рук важным плюсом будет документация об обслуживании - сервисная книжка с записями от СТО, журнал-дневник с информацией о заменах деталей и обслуживании.

Понятно, что перекупщики считают такие документы лишними и пытаются их скрыть, так как там зафиксирован реальный пробег авто на разные даты.

Вывод

Для каждой машины найдется покупатель - независимо от ее класса или комплектации. Но даже лучшая модель будет легче реализована, если она ухоженная.

Внешний вид. Авто должно быть чистым, опрятным и иметь "витринный" вид. Это особенно важно, если спрос на эту модель низкий - ухоженная машина может стать решающим аргументом для покупателя при выборе между несколькими похожими.

Уход. Важно, чтобы в хорошем состоянии были:

- Обивка и отделка салона

- Внешние элементы кузова (бамперы, фары, зеркала)

- Колесные диски.

Чем лучше сохранены эти компоненты, тем выше шансы на быструю и выгодную продажу. Поэтому если для вас важна цена машины при ее дальнейшей продаже, берегите авто в течение всего периода эксплуатации.