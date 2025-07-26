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В якій країні автомобілі найдешевші: які ознаки і причини доступності

Фото: э ціла низка причин, з яких у країні можуть бути низькими ціни на автомобілі (bajajauto.com)
Автор: Ігор Широкун

Навіть не старі автомобілісти пам’ятають роки, коли найдоступніші машини у світі продавалися саме в Україні. Але часи змінюються, і сьогодні менше всього за авто платять громадяни інших країн.

Про те, кому найбільше щастить з цінами на автівки, і що знижує прайси на машини, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Де шукати найдешевші автомобілі у світі?

Ви здивуєтесь, але відповідь - не Китай, який славиться доступністю товарів, і не США, де європейські машини часто коштують майже вдвічі менше, ніж у самому Старому Світі.

У першій чверті XXI століття найдешевші авто - в Індії. Ця густонаселена і не надто багата країна, яка, проте, стрімко розвивається і нині займає третє місце у світі як за розміром автомобільного ринку, так і за обсягами виробництва машин.

У минулому 2024 році Індія обійшла Японію і стала третім за величиною автомобільним ринком у світі з продажу легкових авто.  Індійці купили 5,2 мільйони нових легкових авто, середня вартість яких становила 10,9 тисяч доларів. В Україні останні кілька років ця сума перевищує 30,0 тисяч доларів

Більшість індійських автівок - це компактні й субкомпактні моделі. ТОП-5 найпопулярніших марок такий:

  • Maruti Suzuki
  • Tata
  • Hyundai
  • Toyota
  • Kia

Хоча левова частка авто - економкласу (найпопулярніша модель в 2024 році - малюк Suzuki Wagon R), деякі бренди пропонують і преміум-моделі, як-от Toyota Camry або Land Cruiser 300. Цікаво, що престижні моделі коштують не дешевше, ніж у Європі, але бюджетні моделі справді недорогі - є повноцінні автівки за базові 4,3 тисячі доларів.

Ці машини часто виробляють просто в Індії, і чимало з них розроблені місцевими інженерами. Уряд активно підтримує національне автовиробництво, що пояснює такі вражаючі показники.

Такі бренди, як Maruti і Hyundai, які разом контролюють близько 70% ринку, пропонують моделі, спеціально створені під запити індійських водіїв - незалежно від того, де вони були спроектовані. А дизайн деяких суто індійських авто можна назвати сучасним і унікальним, адже тут не прийнято бездумно копіювати - як це роблять у деяких сусідніх країнах.

Скільки коштує найдешевша машина в Індії

Говорити о конкретних цінах на автомобілі в Індії непросто. В кожному з 26 індійських штатів діють свої місцеві закони і свій рівень податків. Тому є поняття "ціна в салоні" - свого роду чиста ціна без додаткових платежів, реєстрації та ін. В нашому рейтингу ми намагалися спиратися саме на ці цифри.

Другий прайс - "ціна на дорозі", яка буває приблизно на 10-12% вище, але це вже йдеться про готову до експлуатації машину у певному регіоні країни.

Фото: Maruti Suzuki Alto К10 (varunmaruti.com)

Maruti Suzuki Alto К10 $4800

Схоже, на сьогодні це найдешевший повноцінний автомобіль у світі. Фактично це типовий японський кейкар з його стандартною довжиною 3,4 м. Трициліндровий 1,0-літровий двигун розвиває 68 к. с., існує більш дорога версія з заводським ГБО під природний газ CNG (стиснений метан).

Фото: Renault Kwid (wikimedia.org)

Renault Kwid $5000

Специфічна  невеличка машинка (менше хетчбека Renault Sandero), доступна тільки в Індії та Латинській Америці. В технічному плані типовий для індійського типажу набір: три циліндри, передній привод, коробка-"робот" за доплату. В Індії машина дуже успішна, і не в останню чергу через свою демократичну ціну.

Фото: Tata Punch (wikimedia.org)

Tata Punch $7100

Симпатичний і за нашими мірками кросовер з кліренсом 187 см, але без повного приводу. Має трициліндровий мотор об’ємом 1,2 л на 86 к. с., стандартну підвіску McPherson спереду та торсіонну балку ззаду. Попри простеньке шасі, модель насичена електронікою, у тому числі і системами допомоги водію. Звісно, за доплату можна отримати роботизовану коробку замість механіки.

Фото:  Bajaj Qute (bajajauto.com)

Bajaj Qute $2900

Схоже, це на сьогодні найдешевший чотириколісний транспорт з кабіною у світі - хоча він і позиціонується не як авто, а як квадроцикл (мотоколяска). Заявити її на ринку як автомобіль заважає невідповідність автомобільним нормам безпеки.

Довжина Bajaj Qute 2752 мм, ширина - 1312 мм, а висота - 1652 мм, під оболонкою схований одноциліндровим моторчик потужністю 13 к. с. Машинка розвиває 70 км/год, але тільки за мінімального навантаження - з самим лише водієм всередині, без пасажирів і додаткового вантажу. Витрата палива не більше 3 л/100 км.

Висновок

З одного боку, дійсно, автомобілі в Індії дешеві. Проте вони все одно доступні дуже невеликій частині населення, на порядок більша частина якого має у сімейному гаражі лише мопед чи мотоцикл. Коротше кажучи, кількість автомобілів на душу населення в Індії утричі менша за Україну.

Раніше в нашій публікації ми розповідали, які машини продаються найкраще і обговорювали перелік моделей і маркерів.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

При підготовці статті були використані матеріали АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar та Autocar.

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Автомобільний ринок