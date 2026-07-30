Китайские автомобили захватывают мир: станут ли лидерами продаж в Украине

Автомобили китайских марок заставили говорить о себе даже в странах с развитым автопромом. Производители волнуются, потребители интересуются: неужели "китайцы" действительно возобладают? Относительно Украины мы знаем ответ.

О том, пересядут ли украинские граждане на "китайцев", читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Китайские авто особые , но со временем все меняется

, но со временем все меняется Что им мешает доминировать уже сегодня?

уже сегодня? Когда китайский автопром догонит традиционные бренды

традиционные бренды "Китайцы" гарантированно отвоевают долю рынка , но за чей счет?

Фото: снаружи не отличить "китайца" от "европейца": заводы КНР перекупили лучших дизайнеров мира (unsplash.com)

Почему о них говорят

Китайский автопром удивляет. Его автомобили теперь стильные как итальянские, технически сложные как немецкие, насыщены девайсами как японские, комфортабельные как французские, доступные как корейские. Но, спросите вы, чему здесь удивляться, если все достоинства уже кем-то воспроизведены?

А потому, что каких-то двадцать лет назад китайского автопрома еще не было. По крайней мере, в том общепринятом виде, который имеет массовое производство автомобилей в индустриальных странах.

Практически до 2000-х в Китае было несколько государственных автозаводов, выпускавших безнадежно старые модели по советским, американским и европейским лицензиям – ЗИЛ, ГАЗ, Peugeot, Jeep, Volkswagen.

Но когда внутренний рынок начал стремительно расти, китайское государство встало на защиту отечественного производителя и закрыло границы для чужих машин.

Установили большую ввозную пошлину на автомобили, вплоть до 260%, а внутренних автопроизводителей с иностранным капиталом обязали держать контрольный пакет акций за китайскими гражданами. Так местные заводы получили доступ к передовым технологиям.

Благодаря таким мерам автомобильное производство стало прибыльным бизнесом, куда выгодно инвестировать средства. Теперь у китайских производителей появились деньги на новые технологии, оборудование, лучших конструкторов и модных дизайнеров – их начали перекупать у самых известных автозаводов Европы и Штатов.

Причем государство не осталось в стороне и здесь - профильное министерство давало разрешение на производство транспорта только достаточно авторитетным и развитым компаниям.

Китайская экспансия в Европу

Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), подтверждает прогресс в развитии автомобилей китайских марок, акцентируя на их проникновении на европейские рынки:

"В Европе уже решают проблему, как защищать рынок от китайских авто. Да, улицы крупных европейских городов сегодня заполнены машинами местных марок. Такая традиция, это патриотично: в Германии - немецкие, во Франции - французские и т.д. Но такси почему-то чуть ли не половина - китайские.

То есть там, где не будет обвинений в непатриотизме, люди сразу покупают рациональный автомобиль - современный, стильный и по доступной цене. Когда-то так было с корейскими автобрендами, которые начали покорять Европу с таксопарков".

Старые бренды, берегитесь!

Итак, в настоящее время авто из Поднебесной догнали конкурентов (теперь можно так говорить) по большинству характеристик. Результатом стремительного развития конструкций и производства стали рекордные 30,27 млн. легковых авто, выпущенные в Поднебесной в 2025 году.

Китай окончательно закрепил за собой статус мирового лидера автопрома - конечно, в плане количества. Да и с качеством дела неплохи: большинство китайских моделей отвечает основным мировым стандартам.

В то же время, на внутреннем рынке Китая, несмотря на рекордные объемы продаж, царит жесткая конкуренция. Избыточные производственные мощности и ценовые войны побуждают местные компании все активнее выходить на внешние рынки.

В результате экспорт китайских автомобилей в 2025 году превысил 7 млн. единиц, что более чем вдвое превышает показатель 2022 года и делает Китай крупнейшим автомобильным экспортером мира.

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Почему их покупают?

И все же не всем автомобилистам понятно, в чем смысл покупки машины малоизвестной марки за немалые деньги - пусть и меньше ценника более маститых конкурентов? На самом деле причин немало:

Это новые машины . Без смотанного пробега, без скрытых сюрпризов, с гарантией того, что первые три-пять лет не будет серьезных проблем;

. Без смотанного пробега, без скрытых сюрпризов, с гарантией того, что первые три-пять лет не будет серьезных проблем; Они красивые . Большинство современных моделей из Поднебесной имеют яркий, трендовый дизайн;

. Большинство современных моделей из Поднебесной имеют яркий, трендовый дизайн; Современная техника . Большинство китайских машин имеют комплектацию с модными турбомоторами и автоматической трансмиссией, вплоть до преселективных роботов. Не говоря уже про электромобили и гибриды;

. Большинство китайских машин имеют комплектацию с модными турбомоторами и автоматической трансмиссией, вплоть до преселективных роботов. Не говоря уже про электромобили и гибриды; Качество . И с точки зрения конструкции, и в понимании тщательности сборки и добротности материалов китайцы демонстрируют прогресс - их машины (по крайней мере, в первые годы использования) уже воспринимаются как вполне адекватные;

. И с точки зрения конструкции, и в понимании тщательности сборки и добротности материалов китайцы демонстрируют прогресс - их машины (по крайней мере, в первые годы использования) уже воспринимаются как вполне адекватные; Цена . Конечно, "китайцев" не раздают даром, но в целом они все равно существенно дешевле одноклассников от более уважаемых марок в подобной комплектации;

. Конечно, "китайцев" не раздают даром, но в целом они все равно существенно дешевле одноклассников от более уважаемых марок в подобной комплектации; Изменения настроений. В мире выросло новое поколение потребителей, равнодушных к славной истории старых автомобильных марок, но знающих, что китайские гаджеты (смартфоны, планшеты, компьютеры) - передовые и правильные. Тем более что поколение зуммеров во многом воспринимает автомобиль именно как гаджет, который дополнительно может ездить.

Фото: яркий пример: Xiaomi SU7 – авто производства не автомобильной, а "гаджетовой" компании (unsplash.com)

Что не так с "китайцами"

Между тем, ни в коем случае нельзя сказать, что машины китайских марок уже достигли уровня классических брендов и дышат им в затылок. Прежде всего, дело в таком старомодном понятии как репутация.

Украинские автомобилисты с опытом могут вспомнить, насколько сомнительны были китайские машины первой волны, которые пытались продавать у нас: с конструктивным ассорти внутри и нелепым дизайном снаружи.

Это было совсем недавно, и разве можно за 15 – 20 лет создать такую конструкторскую школу, опыт и наработки, к которым другие автопроизводители шагали целый век и больше?

Хорошо, скажем, китайцы смогли и создали - но печальнее всего то, что убедиться в ресурсе и надежности современных китайцев нет возможности. Дело в том, что все экземпляры еще слишком молоды и малочисленны, чтобы делать основательные выводы об их выносливости и поведении после пробега в сотни тысяч километров.

Итак, причины, тормозящие дальнейшее распространение китайских авто в мире и в Украине, таковы:

Вопросы к долговечности и выносливости (ресурсу);

Низкий статус брендов в глазах большинства пользователей;

Несовершенные системы активной безопасности и ассистенты водителя;

Сомнения по поставкам запчастей в будущем;

Быстрая потеря стоимости на случай продажи машины.

Что будет дальше

Китайцы (в кавычках и без) будут прогрессировать и дальше. Но не стоит думать, что впоследствии они станут такими же совершенными, как, скажем, Mercedes или Lexus. Нет, "китайцы" будут именно такими, какими они нужны на рынке.

Отчасти они этот рынок и трансформировали - снизив значимость бренда для покупателя на фоне понижения цены. Тем более, что и "Мерседесы" с "Лексусами" и другими "Хондами" тоже уже не те, что когда-то – вечные автомобили с нестареющим дизайном и моторы-миллионники теперь никому не нужны.

Словом, "китайцы":

Уже не исчезнут и закрепятся на рынке;

и закрепятся на рынке; Но и катастрофы на нем не наделают . По крайней мере, в ближайшее десятилетие. Показательная ситуация с китайскими электромобилями, которых с 2026 года лишили таможенных льгот (вместе с другими "электричками") - как только цены на них выросли, продажи упали чуть ли не до нуля;

. По крайней мере, в ближайшее десятилетие. Показательная ситуация с китайскими электромобилями, которых с 2026 года лишили таможенных льгот (вместе с другими "электричками") - как только цены на них выросли, продажи упали чуть ли не до нуля; Не будут совсем дешевыми . С каждым поколением китайские модели становятся более совершенными, а это задирает себестоимость;

. С каждым поколением китайские модели становятся более совершенными, а это задирает себестоимость; Откусят часть бюджетного (для начала) сегмента - например, у некоторых народных французских моделей;

- например, у некоторых народных французских моделей; Перехватят покупателей со вторичного рынка . В частности, тех, кто уже обжегся, купив когда-то подержанную машину с "убитым" турбомотором класса даунсайзинг или преселективным автоматом типа DSG;

. В частности, тех, кто уже обжегся, купив когда-то подержанную машину с "убитым" турбомотором класса даунсайзинг или преселективным автоматом типа DSG; Постепенно поднимутся в статусе – скажем, до уровня корейцев. Похожая картина была в 1950-60-х с японцами, которых прежде в мире знали как производителей карандашей и кухонной посуды - и которые неожиданно показали самым американцам, как надо делать автомобили.

"Китайцы": Made in Ukraine

Олег Назаренко, глава ВААИД, рисует Украине такую "китайскую" перспективу:

"Проблема защиты рынка от "китайцев" в том, что в Европе все пытаются делать по закону. А если официально, по бумагам, машина будет более чем наполовину европейская - она уже не "китаец", и не пускать ее на рынок нельзя.

Поэтому понятно, зачем китайский гигант BYD строит сейчас завод в Венгрии. Там будут выпускать европейские автомобили BYD или какой-нибудь другой марки, которые можно будет без ограничений продавать в Европе.

На этом фоне можно ожидать появления после войны подобных предприятий и в Украине . У нас соглашение с Европой о нулевой ставке растаможки автомобилей.

И значит, все, что соберут китайцы на нашей территории с локализацией 50% и более, будет свободно поставляться в европейские страны. Наш внутренний рынок невелик, а в Европу с украинских заводов китайские бренды охотно запрыгнут.

Более того, если в Украине на базе собственных месторождений лития на Кировоградщине, запустить производство тяговых батарей, на одних аккумуляторах можно будет достичь нужных 50% локализации электромобилей.

И тогда мы будем уже говорить не об экспансии китайских машин на наших дорогах, а об украинских "китайцах" для рынка Европы".

В заключение

Если вам вдруг пришло в голову приобрести китайскую машину, не гоните эту идею сразу прочь. В настоящее время в таком решении можно найти не один резон.

Например, если вы хотите что-то современное и яркое, если вы не хотите переплачивать за неважные вам вещи типа статусности, если вы не планируете пользоваться машиной много лет - вполне возможно, что ваше следующее авто будет носить китайский бренд на радиаторе.