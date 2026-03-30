В Киев едут почетные гости: движение по столице 31 марта будет частично перекрыто

"31 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.

Граждан призвали заранее планировать маршруты и учитывать возможные осложнения во время поездок.

В сообщении напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положения о государственном протоколе и церемониале, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций во время официальных или рабочих визитов в Украину обеспечивают государственную охрану.

Такие меры осуществляет Управление государственной охраны Украины.