До Києва їдуть поважні гості: рух столицею 31 березня буде частково перекритий

20:54 30.03.2026 Пн
1 хв
Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути
aimg Марія Науменко
фото: у Києві 31 березня частково перекриють рух через візит іноземних делегацій (Getty Images)

У Києві та Київській області 31 березня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через охоронні заходи за участю іноземних делегацій.

"31 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликали заздалегідь планувати маршрути та зважати на можливі ускладнення під час поїздок.

У повідомленні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та положення про державний протокол і церемоніал, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій під час офіційних або робочих візитів в Україну забезпечують державну охорону.

Такі заходи здійснює Управління державної охорони України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що 31 березня до Києва прибудуть представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та міністри закордонних справ країн Євросоюзу.

