Как спасти авто во время отдыха: советы сервисменов

Чего бояться на отдыхе

Почему вдруг мы говорим о каких-то угрозах во время каникул? Потому что поездка в отпуск - это отдых для семьи, но для машины это новые нетипичные нагрузки, незнакомые дороги и климатические условия.

Плюс водитель и пассажиры в этот период имеют особый отпускной настрой, который часто не предусматривает особой заботливости и осторожности.

Во время таких поездок мы используем авто не так, как в повседневной жизни. Это может привести к ошибкам, которые оставят след на техническом состоянии машины. Особенно это касается:

Ходовая часть. Если вы привыкли к ровным городским дорогам, то ямы, волны и неровности в других регионах могут стать неожиданностью. Некоторые современные авто позволяют игнорировать мелкие дефекты дороги, но это рискованно - одна яма может повредить шину или подвеску. Поэтому в сомнительных местах надо снижать скорость и объезжать опасные участки.

Загрузка. Отпускные поездки часто сопровождаются полным багажником, вещами на крыше, велосипедами и тому подобное. Это меняет поведение авто: оно хуже слушается руля, больше кренится в поворотах, медленнее разгоняется и тормозит. Уменьшается клиренс, что затрудняет движение по неровным дорогам.

Поэтому перед дорогой стоит протестировать загруженное авто на свободной площадке - сделать несколько резких маневров, чтобы привыкнуть к новой управляемости и динамике.

Двигатель и трансмиссия. В горной местности водитель может перегрузить двигатель - как слишком высокими, так и слишком низкими оборотами. Это влияет на расход топлива, масла и ресурс агрегата. На подъемах и спусках следует держать обороты в пределах 2000-4000 об/мин (или согласно рекомендациям производителя). Автоматическая коробка передач не всегда адекватно реагирует на рельеф, поэтому иногда стоит перейти в ручной режим трансмиссии (Manual).

Фото: когда люди отдыхают во время летнего отпуска, автомобиль работает с особым напряжением (unsplash.com)

Жидкости. В жару, особенно в горах, двигатель работает интенсивнее, поэтому уровень масла, охлаждающей и тормозной жидкостей нужно проверять чаще, чем обычно.

Тормозная система. На длинных спусках легко перегреть тормоза, что может привести к потере эффективности или даже отказу. Лучше в таких условиях тормозить двигателем, а педаль тормоза использовать для точного контроля скорости.

Топливо. В незнакомой местности следует выбирать АЗС известных брендов, потому что случаи заправки некачественным топливом, что вредит свечам или топливной системе, случаются именно в отпусках.

Солнце. Не оставляйте авто надолго под прямыми солнечными лучами. У старых или перекрашенных машин может выгореть краска, повредиться пластик, состариться резиновые детали.

Морская соль. Не стоит допускать попадания морской воды на кузов - соль проникает в микротрещины и вызывает коррозию. Поэтому лучше не парковать авто у берега, где его может обдать брызгами.

Вывод

Оно может больших открытий в приведенных абзацах и нет, но напомнить об этих элементарных правилах стоит. Ведь на отдыхе даже самый тщательный владелец находится в расслабленном состоянии и под грузом каникулярных эмоций может пропустить какую-то существенную угрозу. И тогда повреждение авто испортит отдых, которого вся семья ждала в течение года.