Як врятувати авто під час відпочинку: поради сервісменів

Чого боятись на відпочинку

Чому раптом ми говоримо про якісь загрози під час канікул? Тому що поїздка у відпустку – це відпочинок для родини, але для машини це нові нетипові навантаження, незнайомі дороги та кліматичні умови.

Плюс водій та пасажири в цей період мають особливий відпускний настрій, який часто не передбачає особливої дбайливості та обережності.

Під час таких поїздок ми використовуємо авто не так, як у повсякденному житті. Це може призвести до помилок, які залишать слід на технічному стані машини. Особливо це стосується:

Ходова частина. Якщо ви звикли до рівних міських доріг, то ями, хвилі та нерівності в інших регіонах можуть стати несподіванкою. Деякі сучасні авто дозволяють ігнорувати дрібні дефекти дороги, але це ризиковано - одна яма може пошкодити шину або підвіску. Тому у сумнівних місцях треба знижувати швидкість і об’їжджати небезпечні ділянки.

Завантаження. Відпускні поїздки часто супроводжуються повним багажником, речами на даху, велосипедами тощо. Це змінює поведінку авто: воно гірше слухається керма, більше крениться в поворотах, повільніше розганяється і гальмує. Зменшується кліренс, що ускладнює рух по нерівних дорогах.

Тому перед дорогою варто протестувати завантажене авто на вільному майданчику - зробити кілька різких маневрів, щоб звикнути до нової керованості та динаміки.

Двигун і трансмісія. У гірській місцевості водій може перевантажити двигун - як надто високими, так і надто низькими обертами. Це впливає на витрату пального, масла і ресурс агрегата. На підйомах і спусках слід тримати оберти в межах 2000–4000 об/хв (або згідно з рекомендаціями виробника). Автоматична коробка передач не завжди адекватно реагує на рельєф, тому іноді варто перейти в ручний режим транcмісії (Manual).

Фото: коли люди відпочивають під час літньої відпустки, автомобіль працює з особливим напруженням (unsplash.com)

Рідини. У спеку, особливо в горах, двигун працює інтенсивніше, тому рівень масла, охолоджувальної і гальмівної рідин потрібно перевіряти частіше, ніж зазвичай.

Гальмівна система. На довгих спусках легко перегріти гальма, що може призвести до втрати ефективності або навіть відмови. Краще в таких умовах гальмувати двигуном, а педаль гальма використовувати для точного контролю швидкості.

Паливо. У незнайомій місцевості слід обирати АЗС відомих брендів, бо випадки заправки неякісним пальним, що шкодить свічкам чи паливній системі, трапляються саме у відпустках.

Сонце. Не залишайте авто надовго під прямим сонячним промінням. У старих або перефарбованих машин може вигоріти фарба, пошкодитись пластик, постаріти гумові деталі.

Морська сіль. Не варто допускати потрапляння морської води на кузов - сіль проникає в мікротріщини і спричиняє корозію. Тож краще не паркувати авто біля берега, де його може обдати бризками.

Висновок

Воно може великих відкриттів у наведених абзацах і немає, але нагадати про ці елементарні правила варто. Адже на відпочинку навіть найретельніший власник перебуває у розслабленому стані і під тягарем канікулярних емоцій може пропустити якусь суттєву загрозу. І тоді пошкодження авто зіпсує відпочинок, якого вся родина чекала протягом року.