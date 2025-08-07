ua en ru
Паника на АЗС. Что делать немедленно, если залил бензин вместо дизеля

Четверг 07 августа 2025 08:00
UA EN RU
Паника на АЗС. Что делать немедленно, если залил бензин вместо дизеля Фото: чтобы перепутать пистолеты бензина и дизеля, надо нарушить несколько условий, но некоторым это удается (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Одна из неприятностей, причина и последствия которой зависят не только от водителя - ошибка на АЗС, когда в бак случайно заливают не тот тип топлива. Что можно сделать для спасения двигателя в таком случае?

О неотложных действиях, которыми можно спасти двигатель от масштабного ремонта при ошибке с пистолетом на АЗС, читайте в материале РБК-Украина.

Когда можно перепутать топливо

К счастью, инциденты с "подменой" горючего случаются не часто, ведь на пути к этому существует несколько барьеров - технических и, так сказать, человеческих.

Итак, работник АЗС (или сам водитель) перепутал пистолеты и в бак вместо нужного бензина заливают дизель, или наоборот. Это особенно критично, если топливо попадает не просто в бак, а уже и в двигатель.

Как надо действовать в такой ситуации:

  • сохраняйте спокойствие;
  • не отъезжайте от заправочной колонки;
  • если уже тронулись - немедленно остановитесь и заглушите двигатель;
  • тут же позаботьтесь о том, чтобы у вас был чек на данную заправку.

Относительно чека - очень желательно сразу отправить пассажира за ним, если вы не взяли этот документ в момент оплаты покупки. В чеке указан тип и объем топлива, и это пригодится при решении спора с АЗС, в суде или на СТО, когда придется очищать топливную систему.

Залили бензин в дизельный автомобиль

Если водитель не заметит ошибки и заведется после заправки бензином, сначала двигатель будет работать на остатках дизтоплива в системе. Это может длиться несколько минут, потому что дизтопливо тяжелее и оседает на дно бака. Но уже скоро бензин начнет поступать к насосу, и тогда:

  • быстро изнашивается топливный насос высокого давления (ТНВД);
  • форсунки без смазки дизтопливом тоже начинают портиться;
  • меняется характер работы двигателя: уменьшение мощности, появление вибраций, включение лампы Check Engine.

Если не остановить мотор, можно повредить и катализатор с сажевым фильтром.

Важный нюанс! Выше сказанное касается случая, когда чужеродный бензин попал в почти пустой бак.

Но когда родного дизтоплива в баке было немало, двигатель может неплохо работать на смеси, хотя стабильность будет временной. Без заметных симптомов эксплуатация продолжается до момента серьезной поломки или следующей заправки. Решающую роль играет соотношение бензина к дизелю в баке.

Паника на АЗС. Что делать немедленно, если залил бензин вместо дизеляФото: если очень не повезет, ошибка при выборе топлива приведет к большому ремонту двигателя (unsplash.com)

Дизтопливо залили в бензиновое авто

Если в бак бензинового авто попадает дизель, даже при наличии в баке остатков бензина, тяжелое дизтопливо оседает на дно и быстро поступает к бензонасосу. Уже после запуска двигателя оно попадает в форсунки и камеры сгорания. Мотор мгновенно глохнет - и это к лучшему, ведь дизель для него абсолютно недружественный.

Что будет потом и что делать

В любом из случаев первая задача - удалить чужеродное топливо из всех частей системы, куда оно попало. Начинать нужно с топливного бака: его следует полностью опорожнить и промыть правильным видом топлива.

В дальнейших действиях есть тонкости в зависимости от ситуации.

Если двигатель уже запускали:

  • в очистке нуждаются также топливные трубки, рейка и форсунки
  • обязательно заменяются топливные фильтры

Особый нюанс для дизелей:

Некоторые специалисты считают, что не стоит заморачиваться с промывкой насоса ТНВД и форсунок, если в них попал бензин. Остаточные следы легкого топлива быстро растворятся в новой порции ДТ и не нанесут вреда - главное, чтобы двигатель не работал на смешанном топливе длительное время.

Что после промывки

Если мотор уже успел запуститься на "неправильном" топливе, необходимо провести дополнительную диагностику:

- проверить состояние топливной аппаратуры

- проконтролировать давление и качество распыления топлива

- оценить работу системы нейтрализации выхлопа

Возможны повреждения дорогостоящих элементов, таких как катализатор или сажевый фильтр - в таком случае без замены не обойтись.

Вывод

На современных заправках, особенно если это большие АЗК (автозаправочные комплексы), сделано все для того, чтобы собственно заправка машины отошла на второй план, а то и вообще "потерялась" на фоне других многочисленных услуг.

Поэтому ответственный водитель должен установить себе за правило: сначала заправка бака, под контролем, а потом уже - кофе, хотдоги с круассанами, мытье стекол, пароль от Wi Fi и другие радости.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, что будет, если ездить на бензине с неправильным октановым числом.

Также в наших публикациях недавно мы предупреждали о 9 сюрпризах для тех водителей, которые пересели с бензинового авто на дизель.

При подготовке статьи были использованы материалы Bosch и Autocar.

