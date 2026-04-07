Штрафуют ли за "зимнюю" резину летом: нюансы с законом, ДТП и страховкой

В период, когда на учете каждая гривна семейного бюджета, автовладельцам не всегда по карману отдельный комплект шин для лета. Насколько далеко можно продвинуться в стремлении сэкономить на резине для авто?
Главное
Среди наших читателей наверняка есть водители, которые помнят времена, когда не было привычки заменять шины на зимний или летний сезон - хотя специальные модели зимней резины существовали еще до Второй мировой войны. Объяснить ту практику несложно:
Но со временем технологии производства зимних моделей покрышек стали более доступными, плюс стали более строгими требования к безопасности движения (в том числе и со стороны потребителей - автомобилистов).
Шины для теплого и холодного сезонов имеют два принципиальных отличия:
"Украинское законодательство напрямую не запрещает использовать зимние шины летом", - говорит адвокат Евгений Булименко, - "Так же, кстати, и наоборот - нет прямой законодательной нормы, которая запрещала бы автовладельцу ездить зимой на летних покрышках".
Таким образом, и штрафов за использование резины "не по сезону" можно не бояться. Но при определенных обстоятельствах ответственность таки может наступить.
Скажем, если машина на зимних шинах летом попадет в ДТП, потерпевшая сторона может попытаться доказать, что причина аварии - несоответствие покрышек сезону. Это может стать основанием для ответственности водителя, как минимум, он может быть оштрафован за эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ст. 121 КоАП).
Кроме того, адвокат Евгений Булименко напоминает, что дело не только в наказании со стороны государства. Страховые компании часто в своих полисах оговаривают тип шин на застрахованном авто - резина должна соответствовать сезону.
Обычно в соглашениях говорится о "несоответствии технического состояния автомобиля погодным условиям". Причем следует обращать внимание на дату, с которой страховая компания начинает отсчет зимы или лета. Часто страховщики считают зимой также часть осенних и весенних месяцев.
Более того, в календарях украинских страховых компаний часто есть промежуток между зимой и летом. То есть в период межсезонья тип шин на колесах некоторые страховые компании не регламентируют - что неудивительно.
Но зато в пакете страхования КАСКО, бывает, говорится, что на машине должна быть зимняя резина не в какой-то определенный период, а при соответствующих погодных условиях: снег, мороз, гололед. Значит, если ДТП произойдет среди зимы, но на чистом сухом асфальте, отказать в выплате из-за летней резины страховщик не имеет права.
Привязать эту норму к варианту "авто на зимней резине летом" сложнее, поэтому юристы советуют уточнять все тонкости у представителя страховой компаниипри составлении договора.
Сразу скажем, ездить на зимних шинах летом можно. Но с особой осторожностью. Какой бы совершенной ни была указанная зимняя шина, летом придется забыть обо всех характеристиках, заявленных производителем и показанных на тестах в ее законной стихии - зимой.
Все дело в температуре. После того как градусник поднимется выше +7 +8 С, резина, из которой сделан протектор, меняет свои свойства - и вместе с тем покрышка теряет свою цепкость. Усугубляет дело и то, что у зимнего протектора меньшая площадь пятна контакта с дорогой (из-за большого количества ламелей и канавок).
А значит:
Важный нюанс: упомянутое ухудшение поведения будет наиболее заметным при экстренных маневрах - аварийном торможении, попытке обойти неожиданное препятствие и т.д.
То есть, с одной стороны, автомобиль становится непредсказуемым в и без того проблемных ситуациях. А с другой - если водитель будет аккуратным и не будет доводить дело до аварийных ситуаций, то и недостатки зимних шин в летних условиях не будут для него критичными.
Еще одно разочарование, которое ждет водителя при использовании зимних шин летом - ускоренный износ протектора. Мягкая резина зимних шин в жаркие месяцы стирается гораздо быстрее, чем в холода. И даже если глубина протектора ближе к осени останется в пределах разрешенных 1,6 мм, большинство зимних свойств колес будет утрачено. Ведь стертыми в первую очередь останутся кромки ламелей, которые отвечают за сцепление на скользкой поверхности.
Удивительно, но в Украине всесезонные шины не очень распространены - хотя и климат у нас мягкий, и рядовой потребитель не очень богат. Между тем, для многих автовладельцев этот тип шин мог бы быть удачным решением:
С точки зрения конструкции "всесезонки" сочетают частично "зимние" и "летние" элементы: смягченную резину протектора, ламели, увеличенные водоотводящие канавки, развитую плечевую зону. Обычно такие универсальные модели маркируют как All-Season (все сезоны) и All-Weather (все типы погоды).
Не трудно понять, что как и каждый компромисс, "всесезонки" демонстрируют посредственные характеристики и летом, и зимой. Между тем, это не мешает популярности таких покрышек во многих развитых странах - вплоть до США. Главное при их использовании - понимать, что вы не на гоночной трассе и не на гоночном авто.
Собственно, это касается всех моделей шин и всех водителей, которые хотят благополучно возвращаться домой из каждой поездки.
