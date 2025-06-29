Этого не скажут на СТО: как защитить шины в жару

Комплект хорошей резины оставляет заметный след в семейном бюджете, поэтому есть смысл подумать о том, чтобы они не изнашивались в ускоренном темпе. Именно летом имеем немало факторов износа - как их нивелировать?

О том, каких действий надо избегать для сохранения ресурса шин на горячем асфальте, читайте в материале РБК-Украина .

Как уменьшить износ шин

Чтобы понять, как сокращается жизнь шин на автомобиле, вспомним основные факторы износа в летнее время. Это базовые принципы, которые открыто объясняют сами производители шин:

Трение протектора об асфальт. Даже при равномерном движении шина постепенно теряет частицы резины из-за контакта с дорожным покрытием - они остаются на дороге.

Даже при равномерном движении шина постепенно теряет частицы резины из-за контакта с дорожным покрытием - они остаются на дороге. Износ при торможении и разгоне. Резкие старты или экстренное торможение вызывают проскальзывание протектора, что ускоряет его истирание.

Резкие старты или экстренное торможение вызывают проскальзывание протектора, что ускоряет его истирание. Износ при поворотах. Активное маневрирование, особенно на высокой скорости, также способствует потере микрочастиц резины из боковых зон протектора.

Активное маневрирование, особенно на высокой скорости, также способствует потере микрочастиц резины из боковых зон протектора. Перегрев. Если шина перегревается, ее структура нарушается: каркас отслаивается от резины, что приводит к потере прочности и формы - колесо становится овальным или выдувается в сторону (между прочим, это особенно опасно для зимних шин, которые не выдерживают температур выше 50°C).

Если шина перегревается, ее структура нарушается: каркас отслаивается от резины, что приводит к потере прочности и формы - колесо становится овальным или выдувается в сторону (между прочим, это особенно опасно для зимних шин, которые не выдерживают температур выше 50°C). Механические повреждения. Удар о яму или бордюр может повредить как резину, так и внутренний каркас. Летом, когда скорость движения обычно выше, риск таких повреждений возрастает.

Итак, основным врагом шин является высокая температура, точнее - перегрев колеса.

Температура шин

Перегрев шин может возникнуть по разным причинам, и, вопреки распространенному мнению, главная из них - не жара. В украинском климате даже на раскаленном солнце резина нечасто нагревается выше 50-60°C.

Гораздо опаснее езда на недостаточно накачанных шинах, особенно по горячему асфальту. В таких условиях температура может подняться до 100°C, что уже близко к критическому уровню.

Кстати, давление в шинах следует проверять только тогда, когда они холодные - то есть не после поездки и не после стоянки под солнцем. Кроме давления, на нагрев влияет и скорость: чем она выше, тем больше нагреваются отдельные участки шины.

Фото: не тип покрытия и не ямы влияют на ресурс летних шин, а их температура и скорость движения (unsplash.com)

Что делать, чтобы шины жили дольше: основные приемы

Следите за давлением. Проверяйте его не реже одного раза в месяц. Визуально определить, что колесо немного спущено, почти невозможно, но даже несколько дней езды с недостаточным давлением могут привести к деформации шины - и она станет непригодной к использованию.

Проверяйте его не реже одного раза в месяц. Визуально определить, что колесо немного спущено, почти невозможно, но даже несколько дней езды с недостаточным давлением могут привести к деформации шины - и она станет непригодной к использованию. Контролируйте скорость. Движение на высокой скорости (более 90-100 км/ч) не только увеличивает расход топлива, но и способствует перегреву шин, особенно летом. Это значительно сокращает их срок службы. К тому же, на большой скорости сложнее вовремя заметить ямы, которые могут серьезно повредить покрышку.

Движение на высокой скорости (более 90-100 км/ч) не только увеличивает расход топлива, но и способствует перегреву шин, особенно летом. Это значительно сокращает их срок службы. К тому же, на большой скорости сложнее вовремя заметить ямы, которые могут серьезно повредить покрышку. Избегайте резких действий рулем и педалями. Внезапные повороты руля, экстренное торможение или интенсивное ускорение - все это ускоряет износ протектора, даже если не происходит заметной пробуксовки или юза.

Внезапные повороты руля, экстренное торможение или интенсивное ускорение - все это ускоряет износ протектора, даже если не происходит заметной пробуксовки или юза. Не оставляйте авто под прямым солнцем. Летние модели к солнцу более-менее безразличны, а зимним - если на них приходится ездить летом - это важно. Длительное пребывание на солнце может негативно повлиять на состояние их резины.

Ключ к долговечности шин

Итак, главный фактор долговечности шин, особенно в летнее время - правильное давление. Современные модели покрышек часто имеют мягкие боковины, поэтому определить давление на глаз практически невозможно. Поэтому, если на машине нет штатной системы контроля, стоит иметь под рукой хотя бы простенький механический манометр.

А если есть возможность, стоит установить систему TPMS (дистанционный контроль давления в шинах). Она состоит из датчиков в колесах, которые передают информацию о давлении на дисплей в салоне - это удобно и надежно.