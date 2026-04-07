Чи штрафують за "зимову" гуму влітку: нюанси із законом, ДТП та страховкою
В період, коли на обліку кожна гривня сімейного бюджету, автовласникам не завжди по кишені окремий комплект шин для літа. Наскільки далеко можна просунутись у прагненні заощадити на гумі для авто?
Головне
- Відмінності не завжди принципові - зимові, літні, всесезонні
- Що втрачає водій, відмовляючись від літніх шин
- Розплата за зимову гуму влітку буває суворою, хоча закон цього не передбачає
- Як їздити, якщо машина взута не за сезоном
- Для чого придумали "зиму"
Серед наших читачів напевне є водії, які пам’ятають часи, коли не було звички замінювати шини на зимовий чи літній сезон - хоча спеціальні моделі зимової гуми існували ще до Другої світової війни. Пояснити ту практику нескладно:
- Низька інтенсивність трафіку;
- Нижча середня швидкість руху на шляхах;
- Повсюдне використання всесезонних моделей шин.
Але з часом технології виробництва зимових моделей покришок стали більш доступними, плюс стали більш суворими вимоги до безпеки руху (у тому числі і з боку споживачів - автомобілістів).
Фото: зимові шини не пробачають ризикованого кермування на теплому асфальті (unsplash.com)
Зимові і літні шини: відмінності
Шини для теплого і холодного сезонів мають дві принципові відмінності :
- Гумова суміш протектора. У зимових шин компаунд, з якого зварено протектор, м’якішій, і таким він залишається навіть на морозі. Влітку така властивість працює гумі "в мінус", але про це скажемо окремо.
- Малюнок протектора. Зимові шини мають широкі канавки для відведення води та снігової каші і дрібні розрізи на шашках (ламелі) для кращого зчеплення на льоду. А ще в них є грубі, розвинені виступи у плечовий зоні - там, де протектор переходить у боковину.
Закон про зимові шини влітку
"Українське законодавство напряму не забороняє використовувати зимові шини влітку", - говорить адвокат Євген Буліменко, - "Так само, до речі, і навпаки - немає прямої законодавчої норми, що забороняла б автовласнику їздити взимку на літніх покришках".
Таким чином, і штрафів за використання гуми "не за сезоном" можна не боятись. Але за певних обставин відповідальність таки може настати.
Скажімо, якщо машина на зимових шинах влітку потрапить у ДТП, потерпіла сторона може спробувати довести, що причина аварії - невідповідність покришок сезону. Це може стати основою для відповідальності водія, як мінімум, він може бути оштрафований за експлуатацію технічно несправного транспортного засобу (ст. 121 КоУАП).
Зимові шини і страховка
Крім того, адвокат Євген Буліменко нагадує, що справа не тільки у покаранні з боку держави. Страхові компанії часто у своїх полісах обумовлюють тип шин на застрахованому авто - гума повинна відповідати сезону.
Зазвичай в угодах йдеться про "невідповідність технічного стану автомобіля погодним умовам". Причому слід звертати увагу на дату, з якої страхова компанія починає відлік зими чи літа. Часто страховики вважають зимою також частину осінніх і весняних місяців.
Більше того, в календарях українських страхових компаній часто є проміжок між зимою та літом. Тобто в період міжсезоння тип шин на колесах деякі страхові компанії не регламентують - що не дивно.
Але натомість в пакеті страхування КАСКО, бува, говориться, що на машині має бути зимова гума не в якійсь певний період, а за відповідних погодних умов: сніг, мороз, ожеледь. Значить, якщо ДТП станеться серед зими, але на чистому сухому асфальті, відмовити у виплаті через літню гуму страховик не має права.
Прив’язати цю норму до варіанту "авто на зимовій гумі влітку" складніше, тому юристи радять уточнювати всі тонкощі у представника страхової компанії під час складання угоди.
Що буде, якщо їздити на "зимі" улітку
Відразу скажемо, їздити на зимових шинах влітку можна. Але з особливою обережністю. Якою б досконалою не була зазначена зимова шина, влітку доведеться забутии про всі характеристики, заявлені виробником і показані на тестах у її законній стихії - взимку.
Вся справа в температурі. Після того як градусник підніметься вище за +7 +8 С, гума, з якої зроблено протектор, змінює свої властивості - і разом з тим покришка втрачає свою чіпкість. Погіршує справу і те, що в зимового протектора менша площа плями контакту з дорогою (через велику кількість ламелей і канавок).
А значить:
- Автомобіль буде гірше гальмувати, колеса будуть раніше блокуватись;
- Автомобіль буде гірше прискорюватись при різкому старті, збільшиться ймовірність пробуксовки;
- Автомобіль буде гірше триматись у повороті на швидкості, реальнішою стане загроза знесення передньої осі;
- Електронні системи безпеки машини (ABS, ESP, TCS тощо) не будуть працювати так ефективно, як задумали конструктори.
Важливий нюанс: згадане погіршення поведінки буде найбільш помітним при екстрених маневрах - аварійному гальмуванні, спробі оминути несподівану перешкоду тощо.
Тобто, з одного боку, автомобіль стає непередбачуваним в і без того проблемних ситуаціях. А з іншого - якщо водій буде акуратним і не доводитиме справу до аварійних ситуацій, то і недоліки зимових шин у літніх умовах не будуть для нього критичними.
Ще одне розчарування, яке чекає на водія при використанні зимових шин улітку - прискорений знос протектора. М’яка гума зимових шин у спекотні місяці стирається набагато швидше, ніж в холоди. І навіть якщо глибина протектора ближче до осені залишиться в межах дозволених 1,6 мм, більшість зимових властивостей коліс буде втрачено. Адже стертими в першу чергу залишаться кромки ламелей, які відповідають за зчеплення на слизькій поверхні.
Фото: всесезонні шини - прийнятний варіант для акуратного водія без спортивних амбіцій (unsplash.com)
Шини-всесезонки: не гірший варіант
Дивно, але в Україні всесезонні шини не дуже поширені - хоча і клімат у нас м’який, і пересічний споживач не дуже багатий. Між тим, для багатьох автовласників цей тип шин міг би бути вдалим рішенням:
- Економія на шиномонтажі при сезонному перевзуванні;
- Економія на покупці другого комплекту покришок - спеціальних зимових шин;
- Більша безпека руху, аніж при використанні літніх моделей на зимовій дорозі і при використанні зимових шин улітку.
З точки зору конструкції "всесезонки" поєднують частково "зимові" і "літні" елементи: пом‘якшену гуму протектора, ламелі, збільшені водовідні канавки, розвинену плечову зону. Зазвичай такі універсальні моделі маркують як All-Season (всі сезони) і All-Weather (всі типи погоди).
Не важко зрозуміти, що як і кожен компроміс, "всесезонки" демонструють посередні характеристики і влітку, і взимку. Між тим, це не заважає популярності таких покришок у багатьох розвинених країнах - аж до США. Головне при їх використанні - розуміти, що ви не на гоночній трасі і не на гоночному авто.
Власне, це стосується всіх моделей шин і всіх водіїв, які хочуть благополучно повертатись до дому з кожної поїздки.
