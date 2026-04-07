Чи штрафують за "зимову" гуму влітку: нюанси із законом, ДТП та страховкою

В період, коли на обліку кожна гривня сімейного бюджету, автовласникам не завжди по кишені окремий комплект шин для літа. Наскільки далеко можна просунутись у прагненні заощадити на гумі для авто?

Відмінності не завжди принципові - зимові, літні, всесезонні

Що втрачає водій, відмовляючись від літніх шин

Розплата за зимову гуму влітку буває суворою, хоча закон цього не передбачає

Як їздити, якщо машина взута не за сезоном

, якщо машина взута не за сезоном Для чого придумали "зиму"

Серед наших читачів напевне є водії, які пам’ятають часи, коли не було звички замінювати шини на зимовий чи літній сезон - хоча спеціальні моделі зимової гуми існували ще до Другої світової війни. Пояснити ту практику нескладно:

Низька інтенсивність трафіку;

Нижча середня швидкість руху на шляхах;

Повсюдне використання всесезонних моделей шин.

Але з часом технології виробництва зимових моделей покришок стали більш доступними, плюс стали більш суворими вимоги до безпеки руху (у тому числі і з боку споживачів - автомобілістів).

Фото: зимові шини не пробачають ризикованого кермування на теплому асфальті (unsplash.com)

Зимові і літні шини: відмінності

Шини для теплого і холодного сезонів мають дві принципові відмінності :

Гумова суміш протектора. У зимових шин компаунд, з якого зварено протектор, м’якішій, і таким він залишається навіть на морозі. Влітку така властивість працює гумі "в мінус", але про це скажемо окремо. Малюнок протектора. Зимові шини мають широкі канавки для відведення води та снігової каші і дрібні розрізи на шашках (ламелі) для кращого зчеплення на льоду. А ще в них є грубі, розвинені виступи у плечовий зоні - там, де протектор переходить у боковину.

Закон про зимові шини влітку

"Українське законодавство напряму не забороняє використовувати зимові шини влітку", - говорить адвокат Євген Буліменко, - "Так само, до речі, і навпаки - немає прямої законодавчої норми, що забороняла б автовласнику їздити взимку на літніх покришках".

Таким чином, і штрафів за використання гуми "не за сезоном" можна не боятись. Але за певних обставин відповідальність таки може настати.

Скажімо, якщо машина на зимових шинах влітку потрапить у ДТП, потерпіла сторона може спробувати довести, що причина аварії - невідповідність покришок сезону. Це може стати основою для відповідальності водія, як мінімум, він може бути оштрафований за експлуатацію технічно несправного транспортного засобу (ст. 121 КоУАП).

Зимові шини і страховка

Крім того, адвокат Євген Буліменко нагадує, що справа не тільки у покаранні з боку держави. Страхові компанії часто у своїх полісах обумовлюють тип шин на застрахованому авто - гума повинна відповідати сезону.

Зазвичай в угодах йдеться про "невідповідність технічного стану автомобіля погодним умовам". Причому слід звертати увагу на дату, з якої страхова компанія починає відлік зими чи літа. Часто страховики вважають зимою також частину осінніх і весняних місяців.

Більше того, в календарях українських страхових компаній часто є проміжок між зимою та літом. Тобто в період міжсезоння тип шин на колесах деякі страхові компанії не регламентують - що не дивно.

Але натомість в пакеті страхування КАСКО, бува, говориться, що на машині має бути зимова гума не в якійсь певний період, а за відповідних погодних умов: сніг, мороз, ожеледь. Значить, якщо ДТП станеться серед зими, але на чистому сухому асфальті, відмовити у виплаті через літню гуму страховик не має права.

Прив’язати цю норму до варіанту "авто на зимовій гумі влітку" складніше, тому юристи радять уточнювати всі тонкощі у представника страхової компанії під час складання угоди.

Що буде, якщо їздити на "зимі" улітку

Відразу скажемо, їздити на зимових шинах влітку можна. Але з особливою обережністю. Якою б досконалою не була зазначена зимова шина, влітку доведеться забутии про всі характеристики, заявлені виробником і показані на тестах у її законній стихії - взимку.

Вся справа в температурі. Після того як градусник підніметься вище за +7 +8 С, гума, з якої зроблено протектор, змінює свої властивості - і разом з тим покришка втрачає свою чіпкість. Погіршує справу і те, що в зимового протектора менша площа плями контакту з дорогою (через велику кількість ламелей і канавок).

А значить:

Автомобіль буде гірше гальмувати, колеса будуть раніше блокуватись;

Автомобіль буде гірше прискорюватись при різкому старті, збільшиться ймовірність пробуксовки;

Автомобіль буде гірше триматись у повороті на швидкості, реальнішою стане загроза знесення передньої осі;

Електронні системи безпеки машини (ABS, ESP, TCS тощо) не будуть працювати так ефективно, як задумали конструктори.

Важливий нюанс: згадане погіршення поведінки буде найбільш помітним при екстрених маневрах - аварійному гальмуванні, спробі оминути несподівану перешкоду тощо.

Тобто, з одного боку, автомобіль стає непередбачуваним в і без того проблемних ситуаціях. А з іншого - якщо водій буде акуратним і не доводитиме справу до аварійних ситуацій, то і недоліки зимових шин у літніх умовах не будуть для нього критичними.

Ще одне розчарування, яке чекає на водія при використанні зимових шин улітку - прискорений знос протектора. М’яка гума зимових шин у спекотні місяці стирається набагато швидше, ніж в холоди. І навіть якщо глибина протектора ближче до осені залишиться в межах дозволених 1,6 мм, більшість зимових властивостей коліс буде втрачено. Адже стертими в першу чергу залишаться кромки ламелей, які відповідають за зчеплення на слизькій поверхні.

Фото: всесезонні шини - прийнятний варіант для акуратного водія без спортивних амбіцій (unsplash.com)

Шини-всесезонки: не гірший варіант

Дивно, але в Україні всесезонні шини не дуже поширені - хоча і клімат у нас м’який, і пересічний споживач не дуже багатий. Між тим, для багатьох автовласників цей тип шин міг би бути вдалим рішенням:

Економія на шиномонтажі при сезонному перевзуванні;

Економія на покупці другого комплекту покришок - спеціальних зимових шин;

Більша безпека руху, аніж при використанні літніх моделей на зимовій дорозі і при використанні зимових шин улітку.

З точки зору конструкції "всесезонки" поєднують частково "зимові" і "літні" елементи: пом‘якшену гуму протектора, ламелі, збільшені водовідні канавки, розвинену плечову зону. Зазвичай такі універсальні моделі маркують як All-Season (всі сезони) і All-Weather (всі типи погоди).

Не важко зрозуміти, що як і кожен компроміс, "всесезонки" демонструють посередні характеристики і влітку, і взимку. Між тим, це не заважає популярності таких покришок у багатьох розвинених країнах - аж до США. Головне при їх використанні - розуміти, що ви не на гоночній трасі і не на гоночному авто.

Власне, це стосується всіх моделей шин і всіх водіїв, які хочуть благополучно повертатись до дому з кожної поїздки.