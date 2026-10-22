Ездим на электромобиле в блекаут: обуза, или полезный помощник

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Электромобили не исчезали с улиц во время прошлогодних отключений света – в чем секрет?

во время прошлогодних отключений света – в чем секрет? На самом деле не так много ситуаций , когда нет никакого шанса зарядить батарею

, когда нет никакого шанса зарядить батарею При определенных условиях заряженный электромобиль может запитать ваш дом

может запитать ваш дом Может ли любое электрическое авто освещать квартиру?

Фото: многие електроавто позволяют движение энергии в обе стороны - в батарею и из неё (unsplash.com)

Электромобиль и блекаут: кто сильнее

Казалось бы, аварийные отключения света в корне убивают идею батарейного транспорта. Владелец электрической машины, который и в мирное время часто бывает озабочен вопросом подзарядки, вынужден искать "розетку", когда тока во многих из них просто нет!

Но именно эти будничные хлопоты "где и как пополнить батарею", и помогают водителю "электрички" выйти из затруднительного положения. Ведь у активного пользователя электромобиля всегда есть запасные варианты зарядки. На них среди прочего и следует опираться во время блекаутов.

Как заряжать электромобиль в блекауте

Заряжать машину при первой возможности, не дожидаясь, пока заряд упадет до привычного минимума; Опираться на графики отключений. Использовать то, что отключения чаще всего происходят не глобально по всему населенному пункту, а по районам. Следует иметь под рукой графики отключений для всех соседних групп и выбирать станции в запитанном районе. Иметь готовый план для зарядки на нескольких зарядных станциях не только на ближайших, но и в соседних населенных пунктах. Чтобы быстро принять решение и поехать туда, где зарядные станции сейчас работают и еще свободны. Использовать бензогенератор или солнечные панели. Да, это очень нерациональный способ пополнения заряда в батарее, к тому же – очень медленный. Однако, вполне реальный, особенно если необходимо накопить запас энергии для поездки на зарядную станцию или, скажем, для неотложной эвакуации. Экономить энергию. Возможно, вы привыкли тратить запас недорогой энергии в батарее не задумываясь - а теперь можно попытаться обойтись без кондиционера и отопителя на полную мощность, без скорости за 100 км/ч и без ускорений "газ в пол" на каждом светофоре.

Повербанк на весь дом: вместо генератора

При отключении электроэнергии электромобиль может стать своеобразным большим аккумулятором. Во многих современных моделях энергию из тяговой батареи можно использовать для питания бытовых приборов, а то и для подачи электроэнергии во всю домашнюю сеть.

То есть речь идет об альтернативе генераторам, зарядным станциям, солнечным панелям и другим резервным источникам питания.

Фото: больше пользы от электромобиля имеют жители частных домов (unsplash.com)

Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek, говорит по этому поводу:

"Главный миф первых блекаутов заключался в том, что электромобиль воспринимался как беспомощная игрушка, прикованная к обесточенной розетке. Однако практика быстро доказала обратное.

Если раньше машины с возможностью отдавать энергию вовне были единичными и экзотическими исключениями, то сегодня это массовый тренд, превращающий обычный транспорт в полноценную мобильную электростанцию".

V2L и V2H: квартира на батарейках

Подхватив идею освещения дома или квартиры от электромобиля, прежде всего загляните в заводскую инструкцию машины. Там должен быть раздел использования батареи электромобиля для питания внешних потребителей: Vehicle-to-Everything (V2X). Есть две её разновидности.

V2L (Vehicle-to-Load) - самый простой вариант. Автомобиль фактически превращается в мощный аккумулятор с розеткой 220/230 В. К которой можно подключить отдельные электроприборы.

К примеру, при отключении электроэнергии от автомобиля можно питать освещение, роутер, телевизор, ноутбук, зарядные устройства для телефонов и другие приборы. У некоторых моделей мощность такого выхода может составлять несколько киловатт - этого достаточно для большой части повседневных потребностей.

В то же время V2L не означает питание всего дома. Электроприборы подключаются непосредственно к стандартной розетке 220/230В в автомобиле - удобнее всего это делается через обычный бытовой удлинитель.

V2H (Vehicle-to-Home) – более сложная технология, позволяющая использовать аккумулятор электромобиля как резервный источник энергии для всей домашней электросети.

Машина подключается к специальному двунаправленному зарядному оборудованию и системе управления. При отсутствии напряжения сеть дома может автоматически или по заданному алгоритму перейти на питание от автомобиля.

Отмечаем, что схема V2H нуждается в совместимом автомобиле, соответствующем зарядном оборудовании и правильно спроектированной электрической системе дома.

Как запитать дом от электромобиля

Эксперт по электромобилям Евгений Муджири раскрывает подробности такого обратного использования батарейных машин:

"Еще несколько лет назад функция Vehicle-to-Load (V2L) встречалась преимущественно в премиальных или экспериментальных моделях. Сейчас ситуация кардинально иная: количество электромобилей с поддержкой обратного питания возросло в разы.

Большинство свежих моделей - от корейских и европейских брендов до китайского автопрома - имеют эту функцию прямо с завода.

Более того, рынок снял главный барьер для пользователей: теперь не нужно искать сложные технические решения или монтировать кустарные схемы.

Достаточно приобрести стандартный заводской переходник, вставляемый в штатный разъем зарядки (Type 2 или китайский GB/T) и превращающий автомобильный порт в обычную бытовую розетку 220 В с мощностью 3-3.5 кВт.

Это позволяет безопасно заживить холодильник, отопительный газовый котел, освещение, насос для воды и весь рабочий сетап гаджетов непосредственно от тяговой батареи."

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Сколько можно получить энергии от электромобиля?

Главное преимущество электромобиля перед портативной зарядной станцией - большая емкость тяговой батареи. Условно, если автомобиль имеет аккумулятор емкостью 60 кВтч, то даже часть этой энергии обеспечит работу критически важных бытовых приборов в течение нескольких часов.

Например, если холодильник, роутер, освещение и другие необходимые устройства суммарно потребляют 300 - 500 Вт, теоретически 30 - 50 кВт·ч энергии хватило бы на десятки часов работы.

На практике время будет зависеть от реального потребления, потерь при преобразовании электроэнергии, температуры и других факторов.

Отметим, что такие мощные потребители, как бойлер, электроплита, электрическое отопление (теплый пол), исчерпают запас энергии в батарее очень быстро.

Например, один только электрообогреватель мощностью 2 кВт за пять часов работы потребит около 10 кВт·ч электроэнергии. Поэтому при длительном отключении важно грамотно распределять нагрузку.

"Чтобы понять масштаб бытовой пользы от электромобиля, следует сравнить цифры", – говорит эксперт по электрической мобильности Евгений Муджири.

"Домашняя зарядная станция емкостью 10-15 кВтч сегодня стоит серьезных денег. В то же время средняя батарея современного электромобиля имеет емкость от 60 до 80 кВтч.

При базовом потреблении частного дома или квартиры (около 4-6 кВтч в сутки в режиме критической нагрузки), запаса одной полностью заряженной машины хватает на 10-14 дней автономного существования". - добавляет эксперт.

"Даже если отдать треть заряда на дом, у батареи останется достаточный запас хода для ежедневных поездок по городу".

Фото: функция питания дома или квартиры от электромобиля стала общедоступной (unsplash.com)

Что можно запитать от электромобиля дома

Важно, что для критически важных потребителей в квартире или доме батареи электромобиля будет хватать в течение довольно длительного времени - от нескольких часов до суток.

В частности, электромобиль обеспечит работу дома:

холодильника;

автоматики отопительного газового котла;

циркуляционного насоса системы отопления;

системы водоснабжения;

освещения;

Wi-Fi-роутера и другого сетевого оборудования;

компьютеров и зарядных устройств;

телевизора;

системы сигнализации и видеонаблюдения

Дом питается от электромобиля: чего бояться

Нельзя не упомянуть правила безопасности при подключении электромобиля для питания бытовой электросети.

Для V2H следует использовать соответствующее двунаправленное оборудование, обеспечивающее правильную коммутацию, защиту и изоляцию домашней сети от внешней сети.

Главное условие - при питании от электромобиля как резервного источника здание должно быть электрически отделено от внешней сети. Поэтому подключение V2H должно производиться в соответствии с требованиями производителя автомобиля и с учетом электрической схемы вашего дома.

Электромобиль - батарейка на колёсах

Наш автоэксперт Евгений Муджири раскрывает дополнительный аспект использования батарейных авто в период отключений.

"Еще одно преимущество - это мобильность самого источника энергии. Стационарный аккумулятор в квартире привязан к вашей конкретной розетке: нет света в сети - нет заряда. Электромобиль лишен этой проблемы.

Если дома действуют жесткие графики отключений, машину можно отправить зарядиться туда, где питание:

на коммерческий скоростной хаб (DC), питающийся от промышленного генератора или аккумуляторных ферм;

на паркинг бизнес-центра;

в соседний район, где в данный момент отключений нет.

Полчаса на быстрой зарядке - и вы возвращаетесь домой с 40-50 кВтч энергии, которых семье снова хватит на целую неделю", - завершает эксперт.

Электромобиль и солнечная батарея

Машина на электротяге может выступать еще в одной очень полезной при отключениях роли - накопителе энергии. В частности, речь идет о сочетании электромобиля с альтернативными источниками энергии.

Например, при наличии солнечной электростанции днем можно производить электроэнергию и использовать ее для зарядки автомобиля. А вечером - использовать накопленную в его батарее энергию.

Напомним, что возможности такой системы зависят от конкретного электромобиля, потому что не каждая модель поддерживает двунаправленный обмен энергией.

В заключение

Возможно, вы покупали вашу "электричку" не догадываясь о ее побочном функционале помимо основного транспортного. Но в преддверии тревожной зимы следует погрузиться в содержимое заводского мануала и выяснить, какие вспомогательные функции имеет ваша машина.

На самом деле во многих случаях электромобиль может стать элементом домашней системы резервного питания и поможет семье пережить тяжелый период.

"Электромобиль во время блекаутов окончательно перестал быть обузой", - завершает разговор автоэксперт Евгений Муджири. "Благодаря массовому появлению штатного V2L и недорогим адаптерам он превратился в самый большой и самый выгодный павербанк, который только может быть в распоряжении современной семьи".