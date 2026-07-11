Нужно ли пропускать маршрутку, которая трогается с остановки: что на самом деле требуют ПДД

Согласно пункту 17.4 ПДД, в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездной "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости - остановиться, чтобы дать ему возможность начать движение.

То есть ПДД не требуют безусловно останавливаться всякий раз, когда маршрутка включает указатель поворота.

Сначала водитель легкового автомобиля должен снизить скорость. Если этого достаточно, чтобы автобус или троллейбус безопасно выехал с остановки, этого достаточно.

Останавливаться нужно только тогда, когда без этого невозможно дать ему возможность начать движение.

В то же время преимущество маршрутного транспорта не является абсолютным. После включения указателя поворота водитель автобуса, микроавтобуса или троллейбуса также должен убедиться, что маневр будет безопасным, и принять меры, чтобы не допустить дорожно-транспортного происшествия.

Таким образом, ПДД возлагают обязанности на обоих участников движения: водители других транспортных средств должны дать маршрутному транспорту возможность начать движение, а его водитель – выезжать только тогда, когда это не создаст опасности для других.