Чи потрібно чекати, поки пішохід повністю перейде дорогу: що кажуть ПДР

Пішохід уже майже перейшов дорогу, але все ще перебуває на "зебрі". У цей момент багато водіїв сумніваються, чи можна починати рух.

Головне:

Чи потрібно чекати. ПДР не містять загальної вимоги чекати, поки пішохід повністю залишить пішохідний перехід.

Коли можна продовжити рух. Якщо автомобіль не змусить пішохода змінити швидкість або напрямок руху, вимогу "дати дорогу" вважають виконаною.

У чому помилка. Багато водіїв помилково вважають, що рушати можна лише після того, як пішохід повністю перейде дорогу.

Чи потрібно чекати, поки пішохід повністю перейде дорогу

Пункт 18.1 ПДР зобов'язує водія, який наближається до нерегульованого пішохідного переходу, зменшити швидкість, а за потреби - зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам.

При цьому Правила не містять вимоги чекати, доки пішохід повністю залишить пішохідний перехід.

Вирішальне значення має саме поняття "дати дорогу", яке визначене пунктом 1.10 ПДР.

Що означає "дати дорогу"

Згідно з пунктом 1.10 ПДР, дати дорогу означає вимогу до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, якщо це може змусити інших учасників руху, які мають перевагу, змінити швидкість або напрямок руху.

Тобто головне не те, чи пішохід повністю перейшов дорогу, а те, чи створить автомобіль для нього перешкоду або змусить змінити швидкість чи напрямок руху.

Коли водій може почати рух

Якщо пішохід уже перебуває на достатній відстані від автомобіля і початок руху не змусить його зупинятися, прискорюватися або змінювати напрямок, водій може продовжити рух.

Водночас якщо автомобіль своїм рухом змусить пішохода змінити швидкість або траєкторію, це означатиме, що вимогу "дати дорогу" не виконано.

Саме тому відповідь у кожній конкретній ситуації залежить не від того, чи пішохід уже повністю залишив "зебру", а від того, чи зберігає він перевагу та чи не створює автомобіль йому перешкод.

Який штраф загрожує

Якщо водій не надасть перевагу пішоходу на пішохідному переході, це є порушенням частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За таке порушення передбачено штраф у розмірі 340 грн.