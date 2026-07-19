Можно ли перевозить ребенка на переднем сиденье: что действительно требуют ПДД

Многие водители годами соблюдают правила, которого нет в ПДД. На самом деле, перевозить ребенка на переднем сиденье можно, но только при определенных условиях.

Можно ли сажать ребенка на переднее сиденье

Краткий ответ – да, но не во всех случаях.

ПДД не запрещают перевозить ребенка спереди, однако устанавливают условия, которые водитель должен соблюдать.

Например, ребенка до трех лет можно перевозить на переднем сиденье только в детской удерживающей системе, установленной против направления движения, и только если передняя подушка безопасности отключена. Это предусмотрено пунктом 21.13 ПДД .

Главное правило, о котором часто забывают

На самом деле, место в автомобиле не является главным требованием.

Согласно подпункту "б" пункта 21.11 ПДД , если рост ребенка менее 150 см, перевозить его без детской удерживающей системы нельзя. Она должна давать возможность правильно пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности.

То есть решающее значение имеет не переднее или заднее сиденье, а используется ли соответствующее автокресло.

О чем еще следует знать

Также пункт 21.14 ПДД требует использовать детские удерживающие системы в соответствии с инструкциями производителя автомобиля и самого кресла.

Помимо этого пункт 21.15 ПДД предусматривает, что такая система должна соответствовать росту и весу ребенка.

Какой штраф грозит за нарушение правил

За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность по части 10 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штраф составляет 510 гривен , а за повторное такое нарушение в течение года придется уплатить 850 гривен.