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Чи можна перевозити дитину на передньому сидінні: що насправді вимагають ПДР

07:15 19.07.2026 Нд
2 хв
Переднє сидіння не завжди під забороною, але ПДР встановлюють важливі умови
aimg Марія Науменко
Чи можна перевозити дитину на передньому сидінні: що насправді вимагають ПДР Фото: дитина виглядає з вікна автомобіля (freepik.com)
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Чимало водіїв роками дотримуються правила, якого немає в ПДР. Насправді перевозити дитину на передньому сидінні можна, але лише за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху та Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Чи можна садити дитину на переднє сидіння

Коротка відповідь - так, але не в усіх випадках.

ПДР не забороняють перевозити дитину спереду, однак встановлюють умови, яких водій повинен дотримуватися.

Наприклад, дитину до трьох років можна перевозити на передньому сидінні лише в дитячій утримуючій системі, встановленій проти напрямку руху, і лише якщо передню подушку безпеки вимкнено. Це передбачено пунктом 21.13 ПДР.

Головне правило, про яке часто забувають

Насправді місце в автомобілі не є головною вимогою.

Згідно з підпунктом "б" пункту 21.11 ПДР, якщо зріст дитини менший за 150 см, перевозити її без дитячої утримуючої системи не можна. Вона має давати можливість правильно пристебнути дитину штатним ременем безпеки.

Тобто вирішальне значення має не переднє чи заднє сидіння, а те, чи використовується відповідне автокрісло.

Про що ще варто знати

Також пункт 21.14 ПДР вимагає використовувати дитячі утримуючі системи відповідно до інструкцій виробника автомобіля та самого крісла.

Крім цього, пункт 21.15 ПДР передбачає, що така система має відповідати зросту й вазі дитини.

Який штраф загрожує за порушення правил

За порушення правил перевезення дітей передбачено адміністративну відповідальність за частиною 10 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штраф становить 510 гривень, а за повторне таке порушення протягом року доведеться сплатити 850 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, чи можна їхати лівою смугою, якщо права вільна, а також про те, коли водій зобов'язаний пропустити автобус, що від'їжджає від зупинки.

Також ми пояснювали, хто нестиме відповідальність, якщо пасажир не пристебнув ремінь безпеки.

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