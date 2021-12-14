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Электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину: известны цены

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 09:03
Электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину: известны цены Электрический кроссовер Opel Mokka-e (Фото: Opel)
Автор: Александр Мороз

Украинским покупателям электромобиль Opel Mokka-e доступен уже сейчас. Сформированы прайс-листы и открыт прием заказов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальній сайт Opel в Украине.

Электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину: известны цены

В концерне Stellantis, куда входит марка Opel, видят большой интерес к электромобилям в нашей стране - как со стороны розничных покупателей, так и со стороны корпоративных клиентов и лизинговых компаний. Бренд Opel решил зайти на рынок с электрокроссовером Моkkа-е.

Электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину: известны цены

Новинка построена на платформе СМР (Common Modular Platform), позволяющей установить разные типы силовых агрегатов. Под капотом Opel Mokka-e установлен электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 260 Нм. До первой "сотни" кроссовер ускоряется за 9,2 секунды, максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину: известны цены

Литий-ионный тяговый аккумулятор емкостью 50 кВтч обеспечивает запас хода до 324 км. Наличие встроенного зарядного устройства (инвертора) мощностью 11 кВт упрощает зарядку: 30 минут для восполнения емкости аккумулятора до уровня 80% при использовании публичных зарядных станций мощностью до 100 кВт, либо 5 часов от бытовой электросети. Водитель может выбрать один из трех режимов движения – Eco, Normal, Dynamic.

Электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину: известны цены

Электрокроссовер Opel Mokka-e 2022-го модельного года в максимальной комплектации уже доступен для заказа у официальных дилеров Opel в Украине по цене 939 300 грн.

Электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину: известны цены

В оснащение входят: матричные адаптивные светодиодные фары Matrix LED, 12-дюймовая ЖК-панель приборов, 10-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедиа NAVI PRO, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки Stop&Go, система предупреждения о столкновении и экстренного торможения Active Safety Brake, мониторинг "слепых зон" зеркал заднего вида, активная система удержания в полосе движения, климат-контроль, функция автоматической парковки, камера заднего вида со 180-градусным обзором.

Наопмним, что французская марка Peugeot не будет продавать автомобили с ДВС в Европе после 2030 года. Правда, продолжит выпускать их для других рынков.

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