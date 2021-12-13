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Чистая сталь: Илон Маск решил, что пикап Tesla Cybertruck будет выпускаться без покраски

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Понедельник 13 декабря 2021 09:20
Чистая сталь: Илон Маск решил, что пикап Tesla Cybertruck будет выпускаться без покраски Так выглядел бы Tesla Cybertruck, окрашенный в черный цвет (Фото: electrek.co)
Автор: Александр Мороз

Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил, что не собирается предлагать какую-либо цветовую палитру для пикапа Cybertruck. По крайней мере, на старте продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

"Tesla Cybertruck может быть любого цвета, при условии, что не будет иметь его вовсе", - заявил Маск в Твиттере, намекая на знаменитый афоризм Генри Форда: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный".

Чистая сталь: Илон Маск решил, что пикап Tesla Cybertruck будет выпускаться без покраски

По словам Маска, одной из самых уникальных особенностей Кибертрака является кузов, изготовленный из нержавеющей стали: "Cybertruck имеет салон, обеспечивающий максимальную надежность и защиту пассажиров. Начиная с почти непробиваемого каркаса, каждый компонент разработан для обеспечения высочайшей прочности и изностойкости - от сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали до бронированного стекла пикапа".

Чистая сталь: Илон Маск решил, что пикап Tesla Cybertruck будет выпускаться без покраски

Вам - туда! Илон Макс заявил, что у покупателей Кибертрака не будет возможности выбора цвета и намекнул, что для этого есть сторонние компании

После того, как новый прототип электрического пикапа был замечен на тестах, Маска прямо спросили, предложат ли для модели цветовую гамму. "Не в начале продаж, но есть много сторонних вариантов", - туманно ответил глава Tesla. То есть фактически, предложил покупателям пикапа самим искать, где его красить.

Напомним, что Илон Маск не хочет, чтобы у Tesla Cybertruck были стеклоочистители. Но не знает, как без них обойтись.

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