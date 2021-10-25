Sportage, Qashqai, Outlander: когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров

В 2022 году на украинском рынке появятся сразу три кроссовера-бестселлера нового поколения – Kia Sportage, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander.

Журналисты РБК-Украина Авто узнали, когда новинки ждать в автосалонах украинских дилеров.

На украинском автомобильном рынке в сегменте кроссоверов три главные премьеры в 2022 году - это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander. Мы собрали всю доступную на данный момент информацию, когда эти машины ждать в Украине.

Новый Nissan Qashqai

Раньше других в Украину прибыть Nissan Qashqai. Старт продаж на нашем рынке уже несколько раз переносился, но в компании "Ниссан Украина" все же планируют привезти первые демонстрационные экземпляры в декабре 2021 года. Полноценный старт продаж должен начаться в январе 2022-го, тогда же и первые товарные экземпляры появятся в автосалонах.

Никакой официальной информации о моторной линейке и ценах на Qashqai пока нет. Но можно предположить, что к нам приедет машина с "европейским" бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра мощностью 140 и 158 л.с.

Новый Kia Sportage

Kia Sportage сейчас является самым продаваемым кроссовером в Украине. Автомобиль нового поколения должен появиться у официальных дилеров в феврале 2022 года. Ожидается, что на нашем рынке новинка получит несколько моторов, среди которых турбодизель на 1,6 литра (115 или 136 л.с.), а также бензиновый турбодвигатель 1,6 T-GDI на 150, или 180 л.с.

Новый Mitsubishi Outlander

Поставки Mitsubishi Outlander четвертой генерации на украинский рынок начнутся летом 2022 года. Вероятно, новинка получит несколько гибридных вариантов, среди которых будет и подзаряжаемая модификация.

Стоит отметить, что сроки прибытия новинок в Украину могут сдвигаться в виду крупного производственного кризиса, который вызван дефицитом полупроводников. О начале продаж массовых кроссоверов мы расскажем в наших следующих публикациях.

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