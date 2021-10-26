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Индийский электромобиль Ekonk научили охлаждать батарею через "дыхание"

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Вторник 26 октября 2021 08:57
Индийский электромобиль Ekonk научили охлаждать батарею через "дыхание" Фото: Vazirani Ekonk (topgear.com)
Автор: Константин Широкун

Через три года после презентации своего первого гиперкара под названием Shūl, компания Vazirani Automotive из Индии представила Ekonk – электрический спайдер, который может считаться самым легким электрическим спорткаром в мире. Одноместный автомобиль весит всего 738 кг при мощности силовой установки в 732 л.с.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Top Gear.

Секрет уникально малого веса индийского суперкара – инновационная технология охлаждения аккумулятора DiCo. Основатель компании Чанки Вазирани утверждает, что она основана на биомимикрии. Аккумуляторные модули имеют воздушное охлаждение, а не жидкостное, имитируя терморегуляцию животных и людей с помощью дыхания.

Автопроизводитель пока держит в секрете емкость аккумулятора, время зарядки и предполагаемый запас хода на одной батарее.

Индийский электромобиль Ekonk научили охлаждать батарею через &quot;дыхание&quot;Ekonk назван в честь Большого взрыва, который упоминается индийских писаниях. Гиперкар испытывался на национальном автомобильном испытательном треке в Мумбаи, достигнув первой "сотни" всего за 2,54 секунды, а максимальная скорость превысила 300 км/ч.

Индийский электромобиль Ekonk научили охлаждать батарею через &quot;дыхание&quot;Кузов машины выполнен из углеволокна. Водитель сидит с правой стороны автомобиля. На данный момент сроки серийного производства Ekonk не называются. Сообщается, что Vazirani Automotive открыта для сотрудничества с другими производителями.

Ранее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Напомним, что Tesla повысила цены на флагманские модели. Автопроизводитель решил поднять цену электромобиля Model S Long Range на 5000 долларов.

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