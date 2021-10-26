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Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожник

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Вторник 26 октября 2021 11:00
Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожник Фото: Hongqi LS7 (carnewschina.com)
Автор: Константин Широкун

Внедорожник Hongqi LS7 представили на закрытом мероприятии в Пекине. Новинка встает в один класс с Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Длина китайского внедорожника – 5,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на СarNewsChina.

Новый внедорожник получил рамную конструкцию и независимую подвеску всех колес. Схожесть экстерьера машины с Rolls-Royce неслучайна. Над обликом авто трудился бывший шеф-дизайнер компании Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Он перешел на работу в концерн FAW в 2018 году.

Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожникТехнических подробностей о Hongqi LS7 пока немного. Точно известно, что внедорожник получил бензиновый V8 с турбонаддувом. Заявлено, что силовой агрегат способен развивать 659 л.с. и 850 Нм максимального крутящего момента. Над новым двигателем трудились инженеры концерна FAW, в который входит бренд Hongqi, а также Центральный исследовательский институт Китая. "Турбовосьмерка" заменит атмосферный V12, которым оснащаются седаны Hongqi.

Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожникОфициальная премьера новинки состоится до конца 2021 года. Тогда же публике покажут изображения интерьера, станут известны цены на Hongqi LS7, а также другие характеристики авто.

Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожникРанее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Напомним, что индийский электромобиль Ekonk научили охлаждать батарею через "дыхание". Одноместный автомобиль весит всего 738 кг при мощности силовой установки в 732 л.с.

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