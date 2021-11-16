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Когда Porsche мало: Audi хочет поглотить известного британского производителя суперкаров

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Вторник 16 ноября 2021 11:40
Когда Porsche мало: Audi хочет поглотить известного британского производителя суперкаров Фото: завод McLaren (mclaren.com)
Автор: Константин Широкун

Инсайдеры сообщают, что Audi и BMW заинтересованы в покупке британской марки McLaren. При этом баварский автопроизводитель оперативно опроверг эту информацию, а в Audi заявляют, что открыты для любого сотрудничества, не комментируя конкретно потенциальную связь с McLaren.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Первоначально в сообщении инсайдеров говорилось, что BMW интересуется только подразделением дорожных автомобилей McLaren, McLaren Automotive, с намерением расширить свой портфель британских брендов за пределы MINI и Rolls-Royce. С другой стороны, Audi в большей степени намерена присоединить "формульную" часть McLaren в Формуле 1.

Эта новость появилась после отставки генерального директора McLaren Майка Флюитта, который руководил компанией больше восьми лет. McLaren в июле привлекла 550 миллионов фунтов стерлингов от инвесторов, включая Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Также компания получила около 500 миллионов фунтов за счет выпуска облигаций. В апреле она также продала свою фабрику в Уокинге американской инвестиционной группе. Все эти шаги направлены на улучшение финансового состояния компании.

Если Audi купит McLaren, то VW Group получит доступ к Формуле 1. Porsche также рассматривает возможность участия в Королевских гонках, хотя подразумевается, что немецкий производитель суперкаров скорее будет производить моторы и трансмиссии для сторонней гоночной команды.

Ранее мы писали, что Porsche готовит пять громких премьер, среди них – два электромобиля. Уже известно, что увидит свет специальное издание Panamera Platinum Edition.

Также сообщалось, что MG показал новый кроссовер One. Новинка представлена сразу в двух вариантах.

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