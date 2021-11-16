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Коли Porsche мало: Audi хоче поглинути відомого британського виробника суперкарів

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Вівторок 16 листопада 2021 11:40
Коли Porsche мало: Audi хоче поглинути відомого британського виробника суперкарів Фото: завод McLaren (mclaren.com)
Автор: Константин Широкун

Інсайдери повідомляють, що Audi та BMW зацікавлені у покупці британської марки McLaren. При цьому баварський автовиробник оперативно спростував цю інформацію, а в Audi заявляють, що відкриті для будь-якої співпраці, не коментуючи конкретно потенційний зв'язок з McLaren.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Autoexpress.

Спочатку в повідомленні інсайдерів говорилося, що BMW цікавиться тільки підрозділом дорожніх автомобілів McLaren, McLaren Automotive, з наміром розширити свій портфель британських брендів за межі MINI і Rolls-Royce. З іншого боку, Audi більшою мірою має намір приєднати "формульну" частину McLaren в Формулі 1.

Ця новина з'явилася після відставки генерального директора Mclaren Майка Флюїтта, який керував компанією більше восьми років. McLaren в липні залучила 550 мільйонів фунтів стерлінгів від інвесторів, включаючи державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.

Також компанія отримала близько 500 мільйонів фунтів за рахунок випуску облігацій. У квітні вона також продала свою фабрику в Уокінгу американській інвестиційній групі. Всі ці кроки спрямовані на поліпшення фінансового стану компанії.

Якщо Audi купить McLaren, то VW Group отримає доступ до Формули-1. Porsche також розглядає можливість участі в королівських перегонах, хоча мається на увазі, що німецький виробник суперкарів скоріше буде виробляти мотори та трансмісії для сторонньої гоночної команди.

Раніше ми писали, що Porsche готує п'ять гучних прем'єр, серед них - два електромобілі. Вже відомо, що побачить світ спеціальне видання Panamera Platinum Edition.

Також повідомлялося, що MG показав новий кросовер One. Новинка представлена відразу у двох варіантах.

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