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Porsche готовит пять громких премьер, среди них – два электромобиля

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Понедельник 15 ноября 2021 12:40
Porsche готовит пять громких премьер, среди них – два электромобиля Фото: стенд Porsche (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Porsche на автосалоне в Лос-Анджелесе представит пять машин. Уже известно, что увидит свет специальное издание Panamera Platinum Edition, также состоится премьера заряженного купе 718 Cayman GT4 RS, его трековой версии, и двух версий Taycan.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Единственное изображение со стенда намекает нам, что Taycan получил дорожный вариант универсала, который вероятно назовут Sport Turismo. От ранее представленного Cross Turismo модель будет отличаться отсутствием кроссоверного обвеса и уменьшенным дорожным просветом. Что касается второй новинки семейства Taycan, то Porsche описывает ее как невероятно динамичную. Можно предположить, что на очереди премьера Taycan GTS.

Porsche готовит пять громких премьер, среди них – два электромобиля718 Cayman GT4 RS станет новым флагманом линейки спортивных автомобилей 718. К спортивному автомобилю присоединится родственный трековый автомобиль 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

В этом году автосалон в Лос-Анджелесе стартует 17 ноября. Известно, что презентацию новинок на стенде немецкого автопроизводителя будет вести бренд-амбассадор Porsche Марк Уэббер.

Ранее мы писали, что MG показал новый кроссовер One. Новинка представлена сразу в двух вариантах.

Также сообщалось, что в России УАЗ закрывает все новые проекты. Самый долгожданный проект – модернизированный "Патриот" также не появится.

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