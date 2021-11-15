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С 30-дюймовым экраном в салоне: MG показал кроссовер One

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Понедельник 15 ноября 2021 10:00
С 30-дюймовым экраном в салоне: MG показал кроссовер One Фото: MG One (carnewschina.com)
Автор: Константин Широкун

На китайском рынке официально представлен кроссовер MG One. Пока новинка доступна только с бензиновым двигателем, но вскоре в модельной линейке появится и гибридный вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarNewsChina.

MG One представлен в двух вариантах. Сам автопроизводитель разделил их так: спортивную модификацию окрестили α (альфа), а стильный и выразительный автомобиль назвали β (бета). Отличить "альфу" и "бету" можно по форме решетки радиатора, а также бамперам.

С 30-дюймовым экраном в салоне: MG показал кроссовер OneMG One – это первый кроссовер марки, который примерил на себя модульную архитектуру SIGMA SAIC. Для новинки доступен один двигатель. 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом семейства Mega Tech развивает 181 л.с. и 285 Нм. Двигатель соединен с бесступенчатым вариатором совместной разработки китайских инженеров и специалистов Bosch. Привод – только на передние колеса.

С 30-дюймовым экраном в салоне: MG показал кроссовер OneИнформационно-развлекательная система называется Zebra, она объединяет два 13-дюймовых экрана, разработана SAIC и Alibaba. Общая диагональ достигает 30 дюймов.

Чтобы привлечь молодежь, дизайнеры интерьера пошли на радикальные меры – "подарили" кроссоверу вставки в дверных панелях кислотных тонов, а также ремни безопасности в цвет кузова.

С 30-дюймовым экраном в салоне: MG показал кроссовер OneВ Китае цены на MG One начинаются с отметки в 17 415 долларов. Продажи альфа-версии уже стартовали в Поднебесной, а "бета" должна появиться в шоу-румах компании в декабре.

С 30-дюймовым экраном в салоне: MG показал кроссовер OneРанее мы писали, что в BMW не считают Tesla премиум-брендом и своим конкурентом. BMW уделяет больше внимания удовлетворению потребностей клиентов, чем Tesla.

Также сообщалось, что Bentley отмечает юбилей продажи первого автомобиля. Машина модели 3-Litre была куплена в 1921 году.

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