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Лучший из лучших: Mercedes-Benz анонсировал самый обтекаемый автомобиль в своей истории

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Четверг 16 декабря 2021 08:50
Лучший из лучших: Mercedes-Benz анонсировал самый обтекаемый автомобиль в своей истории Фото: Mercedes-Benz Vision EQXX (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz опубликовал первый официальный тизер электрического концепт-кара Vision EQXX. Немецкий автопроизводитель называет его машиной с идеальной аэродинамикой. Премьера машины состоится 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Vision EQXX силуэтом похож на концепт Mercedes-Benz Concept IAA 2015 года. Главный операционный директор Mercedes Маркус Шафер сообщил, что у прототипа будет огромный запас хода – свыше 1000 км. Известно, что машина получит исключительно электрическую трансмиссию, но других технических подробностей о новинке не сообщается.

Лучший из лучших: Mercedes-Benz анонсировал самый обтекаемый автомобиль в своей истории

Сверху - концепт 2015 года, снизу - силуэт нового электромобиля.

Mercedes-Benz называет Vision EQXX программным исследовательским прототипом, который должен подчеркивать стремление компании стать ведущим брендом в области электрификации мирового автопрома.

В компании отмечают, что предстоящий концепт получит самый низкий коэффициент аэродинамического сопротивления за всю историю компании. Новинку удалось создать в рекордно сжатые сроки благодаря широкому внедрению многофункциональных команд разработчиков.

Лучший из лучших: Mercedes-Benz анонсировал самый обтекаемый автомобиль в своей истории

Вероятно, что Mercedes-Benz продолжит тизерную кампанию перед мировой премьерой концепта, которая состоится 3 января 2022 года на цифровой платформе Mercedes me. Прототип электромобиля покажут публике на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе с 5 по 8 января.

Ранее мы сообщали, как изменился рынок электромобилей в Украине за 2021 год. Самый доступный электрокар среди представленных в Украине официальными импортерами стоит без малого 35 тысяч долларов.

Напомним, что самый дорогой электрокар BMW показали на фото и видео. BMW i7 в самой компании называют единственным в мире роскошным седаном на электротяге.

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