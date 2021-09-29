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Toyota хочет отказаться от пластика в своих автомобилях и уже придумала ему замену

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Среда 29 сентября 2021 11:33
Toyota хочет отказаться от пластика в своих автомобилях и уже придумала ему замену Фото: Toyota Mirai (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Toyota хочет отказаться от традиционного пластика в интерьерах своих будущих автомобилей. Вместо него предполагается использовать инновационные материалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Toyota.

В качестве альтернативы пластику рассматривается Durabio – биополимерный поликарбонат, который разработала компания Mitsubishi Chemical. Новый материал по свойствам и сфере применения максимально близок к плексигласу, или стеклу. В основе инновационного пластика – органический материал, изосорбид.

Первой деталью, созданной из нового биополимерного Durabio, станет панель управления климатической установкой для пассажиров второго ряда на водородном седане Toyota Mirai. По прочности и устойчивости к мелким повреждениям органический материал не уступает синтетическому пластику. В основе Durabio лежит глюкоза, которую сначала превращают в сорбидол, а затем в изосорбид.

Если эксперимент с панелью блока микроклимата признают успешным, то сферу применения органического пластика существенно расширят. В Toyota уже изучают возможность изготавливать из него внешние корпусы сенсорных экранов и щитки приборов. Интересно, что мелкосерийно Durabio уже применяла на своих автомобилях компания Renault. В частности, на некоторых хэтчбеках Clio 2016 года выпуска из этого материала выполнена отделка щитка приборов.

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